Legambiente e Cagliari calcio insieme per la sostenibilità

Firmato protocollo d’intesa tra l’associazione e la società calcistica La collaborazione coinvolge anche Legambiente Sardegna in un percorso comune d’iniziative per sensibilizzare cittadini, giovani e fan base

Un percorso comune che punta a sensibilizzare cittadini, giovani e fan della squadra sull’importanza di preservare l’ambiente e adottare stili di vita più sostenibili. Con questo obiettivo, Legambiente, Legambiente Sardegna e Cagliari Calcio si sono messi insieme. “Questa nuova collaborazione con il Cagliari Calcio ci offre l’opportunità di rafforzare il legame tra sport e ambiente e di sensibilizzare una fetta considerevole di cittadini e tifosi, dando il buon esempio con l’impegno concreto nella tutela del territorio e in iniziative che coinvolgeranno soprattutto le nuove generazioni – commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – Un percorso comune che vedrà uno dei suoi fulcri nelle attività di pulizia e di citizen science, come per le nostre storiche campagne ‘Puliamo il Mondo’ o ‘Spiagge e Fondali Puliti’, e che avrà un focus speciale sulla lotta ai cambiamenti climatici, con progetti di educazione ambientale promossi insieme al Cagliari nelle scuole e tra i più giovani”.

La collaborazione, sancita da un protocollo d’intesa di durata biennale tra l’associazione ambientalista e la società calcistica, prevede lo sviluppo di una serie di iniziative congiunte e il coinvolgimento del Cagliari Calcio nell’organizzazione di attività all’interno di storiche campagne di Legambiente. Attività di pulizia come nel caso di “Puliamo il Mondo” o “Spiagge e Fondali Puliti”, attività di fishing for litter che coinvolgeranno pescatori e marinerie, progetti di forestazione e di educazione ambientale nelle scuole, riqualificazione di spazi verdi. Ma anche azioni volte a migliorare la sostenibilità ambientale delle strutture e delle attività dello stesso Cagliari Calcio, soprattutto grazie al nuovo manifesto etico “BeAsOne”.

“La firma di un protocollo d’intesa con Legambiente ci rende particolarmente orgogliosi, siamo il primo Club di Serie A a farlo”, afferma il Direttore generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti. “La nostra attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale è sempre stata alta e proprio di recente abbiamo lanciato il nostro manifesto etico ‘BeAsOne’. L’impegno per sensibilizzare i cittadini a ridurre l’impatto sull’ambiente, a utilizzare meglio le risorse sono – assieme alla lotta contro ogni forma di discriminazione e all’inclusione di tutte le categorie – a tutti gli effetti nel nostro Dna. In questi anni abbiamo avviato una serie di iniziative per favorire una mobilità green; siamo stati impegnati nella pulizia delle spiagge e dell’ambiente; abbiamo puntato a ridurre la produzione di plastica alla Sardegna Arena e nei nostri luoghi di lavoro: grazie alla collaborazione con Legambiente il nostro lavoro si rafforza”.