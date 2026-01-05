martedì 6 Gennaio 2026
Legambiente: “Difendiamo il diritto internazionale, la pace e la democrazia”

Redazione
di Redazione
0
0
Legambiente: “Più rinnovabili, più economia circolare, no riarmo, più pace”
Dopo il blitz Usa in Venezuela, l’associazione ambientalista lancia un appello “per difendere i diritti conquistati dalle generazioni che ci hanno preceduto”

“L’umanità è davanti a una svolta drammatica. Dopo la tragedia immane della Seconda guerra mondiale governi e popoli erano stati capaci di costruire, con fatica, un orizzonte nuovo, fatto di diritti universali, ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, organismi internazionali riconosciuti”. Così, in una nota, la segreteria nazionale di Legambiente all’indomani del blitz Usa in Venezuela che ha portato all’arresto del presidente Maduro.

“Oggi, per la prima volta – continua Legambiente – tutto quello che è stato costruito e che ha garantito, tra mille difficoltà e contraddizioni, una speranza di pace, rischia di crollare, con conseguenze inimmaginabili. La ripetuta violazione del diritto internazionale – dall’aggressione criminale della Russia all’Ucraina allo sterminio sistematico del popolo palestinese, perpetrato dal governo Netanyahu e dall’esercito israeliano dopo gli atti criminali di Hamas del 7 ottobre; dalle scene di guerra scatenate dall’amministrazione Trump nel Venezuela, oppresso dal regime autoritario di Maduro, alle decine di conflitti armati ricordati solo da poche voci autorevoli, come Papa Leone XIV e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – disegna un mondo in cui a prevalere sono l’abuso di potere, il disprezzo della legalità e della vita umana.

Ad alimentarli sono spesso gli stessi interessi che vogliono arrestare o rallentare la transizione ecologica e la decarbonizzazione dell’economia, veri strumenti di pace, per continuare lo sfruttamento indiscriminato delle fonti fossili o contendersi quello delle risorse naturali, come le materie prime critiche. E a pagare il prezzo, come sempre, sono i popoli che chiedono libertà, pace e democrazia.

È una deriva che condanniamo con forza, a cui non possiamo assistere inermi. Per queste ragioni lanciamo un appello all’impegno condiviso per difendere i diritti conquistati dalle generazioni che ci hanno preceduto.

Vogliamo alzare insieme le bandiere della pace da affermare come desiderio insopprimibile; delle Nazioni Unite, da rigenerare come strumento di democrazia globale; dell’Unione europea, da rilanciare come unione di popoli e di Stati.

Facciamolo subito, facciamolo insieme”.

A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c'è però l'inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
