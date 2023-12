Legambiente, chiude il congresso nazionale

Terza e ultima giornata di lavori all’Auditorium del Massimo di Roma. Oggi l’associazione nomina la nuova assemblea dei delegati, che a sua volta sceglierà le cariche statutarie, della presidenza del Ceag e del Comitato scientifico

L’ultimo a prendere la parola, prima del voto dell’assemblea, è Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. La prima parte del suo intervento l’ha spesa per ringraziare tutto lo staff che ha reso possibile la buona riuscita del congresso. Ha poi ringraziato le 695 persone che hanno partecipato ai lavori, e che saranno chiamate a votare, e ha ricordato e omaggiato Rita Tiberi, a cui è stato dedicato l’intero congresso. Zampetti ha poi parlato dei duri, e belli, mesi di lavoro per preparare il congresso, rivolti verso l’interno ma anche verso l’esterno dell’associazione. A proposito del “mondo esterno” a Legambiente, il direttore generale ha sottolineato l’importanza della campagna sui cantieri della transizione ecologica, che ha raccontato 112 cantieri. “Per dimostrare che la transizione è in atto bisogna metterci la faccia, vogliamo e dobbiamo restituire un significato sociale alla parola ‘cantiere’, perché l’Italia in cantiere è quella che ci aspetta nei prossimi anni”. Durante la sua relazione, Giorgio Zampetti ha raccontato l’associazione a 360 gradi, ricordando alla platea che “la vera spinta al cambiamento deve nascere dal basso” e che bisogna andare dritti all’obiettivo “senza fare sconti a nessuno”, continuando “a scendere in piazza”. E ancora che è fondamentale “trovare i giusti compagni di viaggio”, continuando ad “essere credibili e coerenti”, senza però avere paura: “per ottenere risultati, dobbiamo saperci prendere dei rischi”. La parte finale del suo intervento Zampetti l’ha dedicata all’importanza della difesa della pace. “Dobbiamo prendere una posizione strutturata per il disarmo, non dimenticare mai che affondiamo le nostre radici nell’obiezione di coscienza”. La difesa della pace, ha concluso il direttore generale di Legambiente, è indispensabile per vincere anche la lotta alla crisi ambientale, “legando la richiesta di giustizia climatica con quella di giustizia sociale”.

Il momento più atteso della mattinata. Don Luigi Ciotti, coperto dagli applausi, sale sul palco. Prende la parola citando e ringraziando Papa Francesco: “Sono passati otto anni (da quando è papa, ndr) e col passare del tempo mi sono reso conto che non reggiamo il mondo, che il mondo si sta sgretolando”. Le parole del Pontefice sulla questione climatica, ha detto don Ciotti, “possono sembrare ovvie, ma non è così”. È lo stesso Santo Padre a parlare, e denunciare, “opinioni sprezzanti e irragionevoli, perfino dentro la Chiesa cattolica”. Anche nel messaggio rivolto alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso a Dubai, Francesco – ricorda Ciotti – ha parlato della necessità di “abbracciare tutte le fedi, tutte tenute a custodire insieme la casa comune”. Nel suo intervento Luigi Ciotti ha poi parlato dell’unica ideologia pericolosa per il nostro pianeta e il nostro futuro, quella che non fa che “accrescere oltre ogni ragione il potere dell’uomo, che non vuole accettare limiti”. Il presidente di Libera invita inoltre a fare attenzione all’Intelligenza Artificiale. Dopo aver ringraziato i relatori che lo hanno preceduto, fra cui tante ragazze e ragazzi – “è stata una meraviglia ascoltare i vostri interventi” – il fondatore del Gruppo Abele è tornato a parlare di mafie, “più forti oggi di trent’uno anni fa”, anche se fanno meno notizia e meno sangue. “Basta con i sintomi, bisogna estirpare il male alla radice. La lotta alle mafie è una grande sfida culturale e educativa, una grande responsabilità. E la responsabilità deve essere la spina dorsale di una democrazia. La nostra libertà, ricordiamocelo sempre, è figlia della giustizia che sapremo conquistare”. Don Ciotti ha poi insistito sul legame tra lotta alle mafie e alla crisi climatica, spiegando che la seconda non può essere vinta se non si vince la prima: “Bisogna attuare con urgenza non solo la transizione ma una conversione ecologica, a partire dalla politica. Non serve la legge della forza, ma la forza della legge”. Ha infine ricordato il sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont: “Sono nato in quella terra, ci sono tanti Ciotti nel cimitero di Fortogna. Ricordare quella tragedia oggi, costata la vita di 1.910 persone, deve significare denunciare la logica mafiosa del potere, che si nasconde dietro manipolazioni e menzogne”. Le ultime parole don Luigi Ciotti le ha dedicate ai migranti. “La paura si vince incontrandosi, non blindandosi. Voglio esprimere vicinanza alle ong, a partire da ‘Mediterranea’, oggetto di attacchi violenti e volgari, accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina… Nei fatti, nei pensieri e nelle azioni dobbiamo stringerci a loro, anche noi vogliamo essere accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Con queste parole il presidente di Libera ha lasciato il palco, mentre la platea si è alzata in piedi per applaudirlo ancora e ringraziarlo.

Tra gli ospiti che hanno preso parola dal palco, Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa dal 2018, riconfermato alla guida della città siciliana al primo turno delle elezioni amministrative dello scorso maggio con il 62,92% delle preferenze. Un primo cittadino particolarmente “illuminato” sulle questioni ambientali e per questo molto applaudito dalla platea. Nonostante il tessuto storico-artistico di pregio che caratterizza Ragusa, di concerto con la Soprintendenza, Cassì è infatti riuscito a far approvare semplici regole per favorire la diffusione, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. “Il primo scoglio da superare è stato quello di evitare corti circuiti burocratici, scrivendo regole in armonia con quelle dettate dal piano paesaggistico della Provincia. Dopo pochi mesi dall’approvazione del regolamento, si è registrato un forte incremento di richieste di installazione di impianti e gli uffici tecnici hanno finalmente avuto linee chiare per l’istruttoria dei progetti privati”. Nella chiusura del suo intervento, il sindaco ha citato la relazione del presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, augurandosi che davvero lo sviluppo di tutte le opere, degli impianti e delle infrastrutture necessari alla transizione ecologica permetterà all’Italia di superare i divari territoriali tra Nord e Sud, irrisolti da oltre 150 anni, “garantendo alle figlie e ai figli del Mezzogiorno di scegliere se rimanere a lavorare nella propria terra, possibilità che oggi non è garantita”.

Aprono i lavori della terza e ultima giornata del XII congresso nazionale di Legambiente. I lavori si sono aperti con la lettura di un messaggio di saluti all’assemblea del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e con un videomessaggio di Luca Santini, presidente di Federparchi. Durante gli interventi sul palco dei delegati, è entrato tra gli applausi della platea di don Luigi Ciotti. Amico storico e compagno di strada in tante battaglie dell’associazione, il presidente di Libera interverrà durante la mattinata.