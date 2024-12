I ritardi hanno fatto perdere già molte risorse e grandi opportunità. Legambiente: “Molise e Campania concludano l’iter senza perdere tempo”. Il Matese è il tassello ancora mancante nel grande mosaico di “APE-Appennino Parco d’Europa”

L’istituzione del Parco Nazionale del Matese rappresenta una grande opportunità di tutela e sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori matesini che non possono perdere altre opportunità che solo l’istituzione dell’area naturale può garantire. Ma il Parco rappresenta anche la sfida di generazioni di ambientalisti che in Molise e Campania hanno saputo condividere con i territori e le comunità locali le ragioni della tutela con quelle dello sviluppo locale, come hanno saputo fare da sempre tante e tanti socie e soci di Legambiente. Per oltre 30 anni abbiamo tenuto accesa la speranza di istituire un’area protetta “vera” per la tutela dei due versanti del massiccio matesino: un’area di grande pregio naturalistico a cavallo di 4 province tra Molise e Campania oggi interessata, da un lato dal Parco regionale campano e dai soli dai siti della rete europea Natura2000 in Molise, anche se negli effetti pratici la montagna matesina è completamente allo sbando per quanto riguarda la governance e la tutela effettiva del territorio.

Legambiente ha condiviso e sostenuto la scelta di istituire un’area protetta interregionale, sebbene comportasse un percorso istituzionale più difficile, perché certa che rappresentasse la modalità più adeguata di tutelare un territorio complesso ma ricco di biodiversità com’è la montagna matesina. Ma la complessità territoriale e istituzionale non può giustificare i ritardi fin qui accumulati nell’iter istitutivo del Parco nazionale del Matese. Sebbene l’esperienza di gestione delle aree protette fra le due Regioni non sia paragonabile (in Molise la percentuale di aree protette è del 1,70% mentre in Campania è del 25,51%), e sebbene la vocazioni produttive tra i due versanti territoriali siano molto diversi, al pari dei condizionamenti e delle pressioni politiche, tutto ciò non può giustificare le responsabilità dei ritardi accumulati dalle Regioni (con una maggiore responsabilità della Campania) che hanno ritardato il parere sulla proposta di perimetrazione, zonizzazione e misure provvisorie di salvaguardia avanzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A causa di questi ritardi il Matese ha anche perso risorse economiche certe che solo con il Parco nazionale sarebbero arrivate al territorio: 2 milioni €/anno come dotazione finanziaria prevista dalla legge istituiva, oltre a 3 annualità del progetto Parchi per il Clima del Ministero, e tante altre opportunità finanziarie provenienti sempre da fondi Ministeriali. In sostanza al territorio del Parco nazionale del Matese sono mancati oltre 30 milioni di euro di investimenti pubblici che sarebbero arrivati se, anziché perdere tempo, si fosse completato l’iter del Parco.

“Nonostante tutte le risorse perse – affermano Mariateresa Imparato e Andrea De Marco, rispettivamente presidenti di Legambiente Campania e Molise – assistiamo ancora a richieste di confronto come quella di cui si sta parlando in questi giorni in Campania. Crediamo – continuano – che oltre trent’anni di confronto e discussione, di cui noi spesso ci siamo resi protagonisti, siano abbastanza per ascoltare l’opinione di tutti. È evidente – concludono – che bisogna considerare le giuste richieste di chi quel territorio lo abita, ma che non devono però essere l’occasione per boicottare la nascita dell’area protetta con pretese che non sarebbero realizzabili nemmeno se il parco non esistesse perché in contrasto con la normativa europea Natura 2000”.

Un Parco nazionale, come Legambiente ha già avuto modo di dichiarare, non nasce per volontà di un tribunale (basta guardare l’esempio di Portofino), ma necessita della volontà politica per arrivare al traguardo. “Attualmente continuiamo ad assistere al silenzio di entrambe le regioni sul tema – afferma Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette di Legambiente – Da un lato la regione Molise nicchia dopo aver dichiarato di essere pronta a ospitare la sede, dall’altro leggiamo che in Campania si lavora per stilare un documento che faccia sintesi delle contro richieste dei comuni già bocciate dal Ministero. Non capiamo quale sintesi sia necessario fare – continua Nicoletti – dal momento che il Ministero dell’ambiente ha stabilito che le regole del Parco nazionale del Matese fossero quelle già vigenti nel preesistente Parco regionale e quelle per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 vigenti in tutto il Paese. Così come per la perimetrazione, al netto di qualche aggiustamento e richiesta di allargamento opportuno, condividiamo la proposta del MASE di inserire nel Parco nazionale le aree già attualmente tutelate dal parco regionale e dai siti natura 2000 senza gravare con altri vincoli”.

Legambiente invita gli amministratori locali a non continuare con proposte già giudicate irricevibili e che somigliano a puro sabotaggio, e i vertici politici delle due Regioni ad assumersi le responsabilità che spettano solo a loro applicando la legge di istituzione del Parco senza aspettare ancora. Il tempo sprecato in chiacchiere inconcludenti ha fatto perdere alla montagna matesina moltissime opportunità di sviluppo e di effettiva tutela del territorio, perdite non compensate da nessun’altra strategia in grado di portare la stessa quantità di investimenti sul territorio.