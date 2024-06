L’economia circolare va in porto per la G.M.O. delle Nazioni Unite

Nuova CPlastica Srl celebra la Giornata Mondiale degli Oceani con “Marino”, la soluzione ecologica per lo smaltimento oli e grassi alimentari esausti nei porti.

La data dell’8 giugno è stata individuata come Giornata Mondiale degli Oceani dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 63/111 del 5 dicembre 2008. Proposta già al Summit della Terra a Rio de Janeiro nel 1992, questa giornata celebra l’importanza di proteggere le grandi distese marine.

Come ricorda il sito italiano dedicato dall’Onu all’iniziativa “l’oceano copre oltre il 70% del pianeta e rappresenta una fonte vitale per l’umanità e per ogni altro organismo terrestre. Produce almeno il 50% dell’ossigeno del pianeta, ospita la maggior parte della biodiversità terrestre ed è la principale fonte di proteine per oltre un miliardo di persone nel mondo. Inoltre, l’oceano è cruciale per l’economia globale, con circa 40 milioni di persone impiegate nelle industrie oceaniche entro il 2030”. A fronte di tanti inestimabili benefici, non mancano però gli impatti negativi dell’attività umana. Inquinamento, surriscaldamento, acidificazione, sovrasfruttamento della fauna e depauperamento dei fondali, eutrofizzazione delle acque costiere.

Preservare l’ambiente marino e la sua preziosa biodiversità, nel rispetto dell’ecosistema, per garantire una migliore qualità della vita, è uno degli obiettivi che ha spinto Piero Camoli, alla guida di Nuova Plastica Srl, a promuovere, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, un innovativo contenitore, dedicato ai diportisti, per il recupero degli oli e dei grassi alimentari esausti, che se mal gestiti e dispersi nelle acque possono formare una patina oleosa in superficie, compromettendo l’ossigenazione fino a danneggiare gli ecosistemi marini.

Progettato, sviluppato e prodotto con plastica proveniente dalla raccolta differenziata, recuperata anche dal mare, in un’ottica di economia circolare eco-sostenibile, dove i rifiuti diventano risorse, “Marino” è una pratica tanica echouse in PSV, completa di un imbuto in dotazione, ideale per tutte le imbarcazioni.

Un sistema comodo, facile da collocare e riporre che vorrebbe incrementare le sane abitudini comportamentali, per sensibilizzare e diffondere nel mondo nuove energie e non spazzatura.