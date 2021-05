Nel distretto dell’economia civile di Lecco buone pratiche di sviluppo sostenibile

È stato istituito nel 2019 attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto diversi attori territoriali organizzazioni sociali, ambientaliste, associazioni di categoria, enti pubblici, università e imprese

di Angelo Buonomo

Lecco ha istituito il Distretto dell’economia civile nel 2019 attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto diversi attori territoriali organizzazioni sociali, ambientaliste, associazioni di categoria, enti pubblici, università, imprese. Il Distretto si organizza attraverso un tavolo di coordinamento che coinvolge gli attori dell’Economia civile (pubblica amministrazione, Enti del Terzo settore, imprese, agenzie formative e cittadini), e per aderire al percorso è necessario compilare un documento di impegno che ha caratteri valoriali e operativi.

Il “Festival dell’ambiente e della sostenibilità”, promosso nell’ambito del Distretto, rappresenta il luogo privilegiato dove gli attori coinvolti attivano meccanismi di co-progettazione, nel quale emergono idee e pratiche di sviluppo sociale, ambientale ed economico. Durante il diffondersi della pandemia, nonostante le difficoltà generali che tutti stiamo vivendo, gli attori del Distretto dell’Economia civile hanno proseguito il loro cammino per praticare l’obiettivo generale di attivare meccanismi di sostenibilità ambientale e sociale, intesi come elementi imprescindibili per lo sviluppo economico del territorio.

In questi mesi il processo di economia civile si è rafforzato grazie ai percorsi attivati. In primo luogo, l’attivazione del sindacato, della Cgil, che ha promosso una formazione interna dedicata ai quadri e ai delegati sindacali al fine di promuovere l’economia civile e modelli di sostenibilità economica, ambientale e sociale. In secondo luogo, dopo mesi di attesa causa Covid, gli scorsi 18 e 19 aprile si è svolto “Hack4Tourism”, il primo hackathon sull’economia civile della provincia di Lecco che ha visto come protagonisti i giovani del territorio. La maratona di innovazione sociale e ambientale, organizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano (sede distaccata di Lecco) ha messo al centro il tema del turismo responsabile come strumento di ripensamento del territorio in un’ottica di riconversione sostenibile e di economia civile. All’iniziativa hanno partecipato oltre settanta giovani, otto team, che hanno discusso di quattro temi: turismo lento economia circolare, mobilità sostenibile e filiera agroalimentare. I quattro progetti selezionati, da una giuria esterna, durante la maratona avranno la possibilità di essere accompagnati e incubati presso cooperative sociali del territorio. Il cammino di Lecco verso l’economia civile prosegue grazie al protagonismo dei giovani del territorio.