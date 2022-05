In un romanzo il viaggio di due salmoni verso un fiume norvegese. A ostacolare la coppia reti, gabbie di allevamenti intensivi, dighe, cambiamenti climatici e pescatori. Duecento pagine per ridere e riflettere

Dal mensile di aprile – Marta e Jason sono una coppia affiatata di salmoni atlantici. Stanchi della routine quotidiana, decidono di tornare nei luoghi della loro infanzia, nel sud della Norvegia, dove progettano di costruirsi una famiglia con qualche migliaio di eredi. Non hanno però fatto i conti con Camillo, un maniacale costruttore di mosche finte che attende con trepidazione il momento in cui il suo amico Bjǿrn lo parcheggerà alla foce del fiume Mandalselva per un’epica battuta di pesca.

Le acque di questo fiume, che attraversa la contea di Agder scorrendo fino al Mar del Nord, non sono state scelte a caso per fare da sfondo a L’eccellente avventura di Marta e Jason (Bompiani, 2021). Perché, spiegano gli autori Beppe Tosco e Armando Quazzo, «nonostante le reti, le gabbie, le foche, i pescherecci e ogni altra minaccia, il Mandalselva resta per i salmoni una meta ambita, come Parigi per un viaggio di nozze». E il segreto di questa popolarità è la ghiaia, un fondo perfetto per la loro riproduzione, «su cui le uova fanno presa e tra cui trovano riparo dalla corrente che altrimenti se le porterebbe via».

Così, mentre Marta e Jason affrontano il loro lungo viaggio, ostacolati ora dalle reti e dalle gabbie degli allevamenti intensivi, ora dagli sbarramenti delle dighe, ora dagli effetti dei cambiamenti climatici, Camillo con fare certosino mette in fila le mosche con cui armerà la sua lenza, sognando il momento in cui si immergerà nelle acque gelide del fiume e tenderà la sua trappola al pesce. In mezzo scorrono veloci duecento pagine godibilissime, con spassosi dialoghi tra Marta e Jason – un po’ Sandra e Raimondo, un po’ Billy Crystal e Meg Ryan in Harry, ti presento Sally – e una rassegna di schizzi in bianco e nero che accompagnano per mano verso il finale anche il lettore che di mosche, mulinelli, halibut, anguille e salmoni capisce ben poco. «Questi salmoni nella loro risalita vanno incontro a tanti ostacoli – dice Beppe Tosco – Le vasche messe di fronte agli estuari dei fiumi, le dighe, il prelievo di acqua… sono tanti i modi attraverso cui l’uomo frena la forza vitale di questi animali».

Raggiunta la meta, per Marta e Jason le emozioni non sono finite. Jason viene risucchiato verso riva da una forza a lui sconosciuta. “Tentacoli lo frugano, il gancio che lo tratteneva viene rimosso. Una luce forte e improvvisa lo illumina”. La mosca di Camillo ha fatto centro. Il pescatore fruga tra gli indumenti in cerca dello smartphone per scattare una foto ricordo con in mano il suo trofeo. Ma “un istante dopo il maschio è in acqua, in posizione orizzontale, con il muso tenuto verso la corrente del fiume in modo che l’acqua gli arrivi contro il muso e aiuti a riossigenarlo”. La battuta di pesca finisce qui. La lenta risalita dei salmoni, invece, procede senza sosta. Incurante dell’uomo e degli scherzi della natura.