Il Tar di Lecce ha annullato l’aumento in verticale del volume della discarica rifiuti La Torre Caprarica, situata a Grottaglie, in provincia di Taranto e gestita dalla società Linea Ambiente. A dare l’annuncio è stato il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò.

“Il Tar di Lecce – ha spiega – con sentenza depositata oggi in tarda mattinata ha annullato la determina del dirigente della Provincia d Taranto del 5 aprile scorso con cui si autorizzava il sopralzo della discarica di Grottaglie. Quella determina è nulla. Il che vuol dire che tutti i rifiuti che, dal 5 aprile scorso in poi, sono stati collocati illegalmente. Abusivamente. Noi da domani vigileremo perché non ci siano altri rifiuti collocati nel sito”.

“Ci aspettiamo ovviamente che la società impugni al Consiglio di Stato la sentenza. Vedremo – ha aggiunto il primo cittadino – intanto c’è un punto fermo. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per dire no all’estensione della discarica. E il nostro ‘no’ è stato riconosciuto come motivato. Ora non escludiamo nemmeno un intervento del Consiglio dei ministri qualora la società presentasse una nuova richiesta e vi fosse disaccordo tra le amministrazioni. Nel caso in cui dovesse svilupparsi questo provvedimento, io faccio appello sin d’ora a tutti i parlamentari del territorio a far valere le nostre ragioni. A chi oggi dice cosa abbiamo fatto come amministrazione comunale di Grottaglie per fermare la discarica, io rispondo che abbiamo portato il risultato: l’autorizzazione all’ampliamento della discarica data dalla Provincia di Taranto era illegittima a 360 gradi”.

“In tutte le sedi amministrative – ha proseguito – abbiamo detto ‘no’ all’ampliamento della discarica, in grande comunione di intenti con i Comuni vicini, con l’Arpa Puglia, con l’Asl Taranto. Non un semplice ‘no’ tecnico, ma un ‘no’ molto motivato con le ragioni della tutela della salute e del rispetto dell’ambiente. Nonostante questa ferma opposizione, l’ex presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano ha egualmente autorizzato l’ampliamento in verticale della discarica. Noi, però, non abbiamo mai fatto un passo indietro”.

“Arpa Puglia e Asl Taranto ci hanno dato un grande aiuto – ha concluso il sindaco di Grottaglie -. Ai primi di gennaio avevo già avanzato all’attuale presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, una richiesta di annullamento in autotutela del precedente provvedimento autorizzativi presentando una serie di elementi tecnici al riguardo. Adesso lavoriamo tutti perché questa discarica chiuda affinché ci si possa liberare da questo peso. Oltre all’ampliamento in verticale del terzo lotto, era in ballo anche un ampliamento in orizzontale per il quarto lotto. Abbiamo accertato, con un sopralluogo, che in quella cava non c’è stata alcuna attività. Di conseguenza, il ricorso presentato in proposito è stato ritirato”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook