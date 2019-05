Giovedì 15 febbraio appuntamento al WeGil in largo Ascianghi a Roma, per un appuntamento dal titolo “Le sfide ambientaliste per la nuova legislatura”. Saranno proprio le sfide ambientaliste al centro della giornata organizzata da Legambiente: l’associazione ha invitato diversi candidati di opposti schieramenti a confrontarsi sul futuro del nostro Paese in chiave sostenibile, su temi come il clima, l’economia circolare, la rigenerazione urbana. A parte i vertici di Legambiente con Edoardo Zanchini vicepresidente e Stefano Ciafani direttore generale, interverranno anche altri esponenti delle associazioni amiche come di Symbola, Kyoto club, Aigae, Uisp, Coldiretti, Conai. Tra i candidati alle elezioni interverranno Rossella Muroni e Lucio Cavazzoni di Liberi e Uguali, Luana Zanella dei Verdi, Arturo Diaconale di Forza Italia, Stefano Vignaroli del Movimento 5stelle, Riccardo Magi dei Radicali – Europa+, Enzo di Salvatore di Potere al popolo, Graziano del Rio e Enrico Borghi del Pd, Cristiana Avenali Pd in Regione Lazio.

Saranno presenti anche Simone angelucci sindaco di Caramanico Terme e il sindaco di Pollica Stefano Pisani, presidente di Città slow international.

L’introduzione sarà condotta dal vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini e da Leonardo Becchetti docente all’Università di Tor Vergata.

