Le ragazze salveranno il mondo, il libro di Annalisa Corrado

Non è un caso che siano le donne a scandire, con la loro determinazione, la grande lotta del movimento ecologista e a offrire un punto di vista diverso, che forza le gabbie concettuali in cui ci siamo mossi per troppo tempo. Malgrado il potere crescente degli spacciatori di egoismo, malgrado i negazionisti, ancorati a un passato che ha già saccheggiato presente e futuro, sembra che stia scorrendo sotto traccia, inarrestabile, un’energia nuova: una consapevolezza verticale, finalmente, che mette nelle mani di ciascuno la responsabilità di riprendere le redini del mondo, “prima del diluvio”.

Il libro di Annalisa Corrado parla della fiaccola che brilla nelle mani di Greta e di alcune delle donne che l’hanno tenuta accesa fino ad ora, impedendo a forze apparentemente invincibili di spegnerla. Si parte da Rachel Carson, la donna che sconfisse le multinazionali del DDT, passando per la premio Nobel Wangari Maathai, l’instancabile attivismo di Jane Fonda, fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thunberg, in un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere per difendere il pianeta.

Giovedì 7 maggio alle 18,00 la video presentazione insieme all’autrice a cura della nostra giornalista Elisabetta Galgani. La diretta visibile sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook.

Annalisa Corrado

Ingegnera meccanica, ha conseguito nel 2005 un Dottorato di Ricerca in Energetica al Dipartimento di Meccanica e Aeronautica all’Università “La Sapienza” di Roma.

Dopo le prime esperienze con le società Ambiente Italia ed Ecobilancio come consulente/analista LCA (Life Cycle Assessment, per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi) ha ricoperto per 2 anni ruoli di consulenza specializzata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Attualmente è co-portavoce di Green Italia, nonché responsabile tecnico di AzzeroCO2 e del Kyoto Club: in particolare segue #Greenheroes progetto ideato con Alessandro Gassmann.