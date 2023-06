Le nostre prime battaglie

Il modello dei movimenti nordeuropei e la lotta contro il nucleare. L’amarcord di Andrea Poggio, figura storica dell’associazione

Gli anni in cui nasce Legambiente erano “effervescenti” per la società civile e la politica. Quali spinte hanno portato alla nascita dell’associazione?

In Europa si sentiva forte la spinta dei movimenti ambientalisti e la politica cominciò a sentire l’esigenza di accogliere nuovi temi. In quegli anni l’Arci voleva trasformarsi e lo fece costituendo leghe nuove, come Arci donne e Arcigay, ma anche nuove associazioni dotate di una certa autonomia per camminare sulle loro gambe. Legambiente nasce in quel contesto, da diverse anime: c’era il nucleo politico dei partiti di sinistra – Pdup, Democrazia proletaria, Partito comunista e Partito socialista – e altri due nuclei legati ai movimenti in Italia. Quello principale è stato il Comitato per il controllo delle scelte energetiche, che riuniva tutti i comitati antinucleari italiani. All’assemblea costitutiva di Roma, a marzo 1980, per questa “anima” della futura associazione intervenne Gianni Mattioli, fisico e storico esponente del movimento contro il nucleare. Il secondo nucleo era la redazione di Nuova Ecologia (nata a Milano come Ecologia a metà anni ’70 e dal ’79 registrata in tribunale col nome attuale, ndr), che rappresentava una serie di comitati, associazioni e iniziative civiche.

Come sono state messe insieme anime così diverse, tra l’altro in un organismo già complesso come l’Arci?

È stato complicato. Non a caso l’avvicinamento dell’anima politica interna all’Arci col movimento antinucleare e il Comitato per le scelte energetiche è partito un anno prima dell’assemblea di Roma, in un convegno che si è svolto a Messina, perché in Sicilia era forte un gruppo coordinato da Gianni Silvestrini. In quell’occasione, sulla scelta del “no al nucleare”, fu siglato un patto fra il movimento antinucleare e la nascente associazione, chiamata Arci ambiente. Anche noi, come Nuova Ecologia, partecipammo.

Una scelta, quella del no al nucleare, sulla quale vi siete subito smarcati dai partiti.

La posizione prevalente nella sinistra italiana era pro-nucleare, mentre gli slogan dei movimenti ambientalisti erano diversi. Il congresso del Pci in cui Laura Conti pose il tema con la mozione contro il nucleare sarebbe arrivato sei anni dopo, poco prima di Chernobyl e del referendum. Arrivammo prima della politica, e questo fu un punto di forza.

Quali sono stati i primi grandi temi che avete affrontato?

I banchi di prova sono stati il nucleare e l’autonomia dalla politica, con la creazione delle liste verdi. È lì che ci misuravamo. Poi c’è stata anche la caccia: quando incontravi quelli del Wwf o di Italia Nostra, dovevi spiegare il fatto che Legambiente fosse dentro l’Arci insieme ai cacciatori. Ma, come esisteva lo sport di sinistra, esisteva anche la caccia di sinistra. E doveva esserci anche l’ambientalismo di sinistra…

Come avete gestito il vostro rapporto con la politica?

In quegli anni in Nord Europa crescevano le liste verdi e il tema diventò subito centrale. Legambiente riunì così le richieste di tutti i partiti di sinistra, per i quali la costituzione delle liste verdi era un rischio. Nella relazione introduttiva di Enrico Menduni, socialista che aveva guidato la costituente Arci Ambiente, si legge: “il rischio della costituzione di partiti verdi era ed è tutt’oggi da evitare”. Come a dire: facciamo la Lega per l’ambiente per evitare quel rischio lì.

Un’impostazione che negli anni è stata declinata diversamente. Perché?

Tre anni dopo, nel direttivo successivo al congresso di Urbino del 1983, la mozione di Alex Langer diceva: “Dobbiamo giocare la carta dei verdi per indurre all’attenzione della questione ambientale anche tutti gli altri partiti della sinistra”. Da lì sono stati eletti i primi deputati verdi e quelli indipendenti del Pci e altri partiti di sinistra, che provenivano dalle fila ambientaliste. In Parlamento entrarono anche Giorgio Nebbia e Laura Conti.