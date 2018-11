Parte il progetto Le mele degli orsi, l’iniziativa che promuove l’impegno dei produttori di mele biologiche del Molise a supporto delle attività di educazione ambientale e di tutela dell’orso bruno marsicano.

Dopo la sottoscrizione avvenuta a Pescara di un protocollo d’intesa tra il Comune di Castel di Giudice della provincia di Isernia, l’azienda agricola Melise, Legambiente e i Parchi nazionali d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Majella per l’utilizzo di mele biologiche a supporto delle iniziative di tutela dell’Orso bruno marsicano, sabato 10 novembre bambini e ragazzi di Castel del Giudice visiteranno l’area faunistica dell’orso di Palena.

La giornata, organizzata grazie ai mezzi messi a disposizione dal Parco Nazionale della Majella, sarà all’insegna dell’educazione ambientale e prevedrà la consegna della targa del progetto all’area faunistica e la fornitura delle mele dell’azienda agricola Melise al Parco.

“Con la consegna delle prime mele biologiche all’area faunistica di Palena – spiega Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità di Legambiente – si concretizza una importante sinergia tra soggetti diversi che hanno deciso di collaborare per uno scopo comune e cioè promuovere connessioni funzionali all’interno dell’areale dell’Orso bruno marsicano, consolidare il beneficio alla sua tutela dalla presenza di attività agricole sostenibili, promuovere la scelta dell’agricoltura biologica, incentivare l’educazione ambientale e al promozione turistica per il tramite di un’entità faunistica unica al mondo, simbolo della conservazione della natura appenninica in grado di valorizzare il ruolo delle realtà territoriali. Inoltre – prosegue Nicoletti – l’iniziativa sarà anche occasione per riscoprire il valore della collaborazione tra Parchi e Comunità locali che, grazie alla presenza delle aree faunistiche, ha permesso il successo delle attività di conservazione di numerose specie in pericolo di estinzione”.

Cosa prevede il progetto

L’iniziativa “Le Mele degli Orsi” prevede che l’azienda agricola Melise di Castel del Giudice fornisca agli enti Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale della Majella, mele biologiche di loro produzione che saranno utilizzate per alimentare gli orsi presenti nelle aree e nei centri faunistici dei due Parchi (Villavallelonga, Pescasseroli, Campoli Appennino e Palena) e occasionalmente anche per attività di gestione faunistica, quali catture di orsi per ragioni scientifiche e gestionali. Saranno gli stessi Enti parco sulla base delle disponibilità nel periodo di raccolta ad effettuare il ritiro delle mele, mentre Legambiente e il Comune di Castel del Giudice si faranno promotori della comunicazione e promozione dell’iniziativa.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook