Le bandiere dal sole

Resolfin SRL, fin dal 2015, stampa e cuce bandiere utilizzando l’energia assicurata da un impianto fotovoltaico installato sul tetto del capannone.

Chi pensa che la conversione di processo verso una produzione green sia particolarmente costosa e, quindi, riservata ad aziende con ingenti risorse, dovrebbe studiare il caso di Resolfin: qui, si producono bandiere ecologiche partendo proprio dall’energia necessaria per la produzione.

Grazie a questa fonte di energia rinnovabile, l’azienda manifatturiera di Pomezia si è resa indipendente dalle forniture degli enti gestori, restando al riparo dalle fluttuazioni e rincari particolarmente sentiti in questo periodo storico.

Resolfin è infatti, oggi, tra le poche aziende in Italia a non essere danneggiata dai forti incrementi delle forniture energetiche: a dimostrazione che, una lungimirante politica sul medio-lungo termine con l’obiettivo dell’indipendenza energetica, porta benefici sia all’ecosistema sia al contenimento dei costi aziendali.

L’azienda, da sempre sostenitrice che innovazione ed eco sostenibilità debbano andare a braccetto per superare le sfide future, ha posto una particolare attenzione alla scelta dei materiali con cui realizzare i propri prodotti: devono derivare da riciclo ed essere riciclabili. Così come il Bluebanner, un particolarissimo tessuto realizzato per il 62% dalle plastiche raccolte in mare e per il 38% da plastica riciclata.

Con questo tessuto, Resolfin, riesce a dare vita a nuovi prodotti, come bandiere, banner, oggetti promozionali e gadget indossabili, che, a fine vita, saranno nuovamente riciclati.

Altro punto di orgoglio, come racconta il CEO Enrico Scozzari, è l’intero processo di produzione, assicurato da impianti di stampa con tecnologia 4.0 ed utilizzo di inchiostri completamente ad acqua che non impattano sulle emissioni in atmosfera: questo costituisce un ulteriore risparmio sullo smaltimento dei contenitori e residui di lavorazione che non contengono solventi come gli inchiostri tradizionali.

Sul piano del marketing, innovazione ed eco sostenibilità sono concetti vincenti anche per commesse prestigiose.

Ad esempio, la realizzazione della Scacchiera Arcobaleno Ondeggiante: opera d’arte dell’artista Daniel Buren, installata nelle vigne di una rinomata azienda vinicola francese.

Resolfin ha quindi trovato il modo di interpretare la transizione ecologia come un’opportunità di business e come fonte di risparmio.