Anche il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) aderisce al Global Strike for Future di venerdì 15 marzo, lo sciopero globale degli studenti per il clima, indetto dall’attivista sedicenne svedese Greta Thunberg.

Gli studi condotti, spiega in una nota la rete delle agenzie pubbliche ambientali formata dall’Ispra nazionale e dalle Arpa regionali, hanno evidenziato come in Italia il 2018 è stato, ad oggi, l’anno più caldo di tutta la serie storica di dati controllati ed elaborati, cioè almeno dal 1961: +1,77 C rispetto al valore normale di riferimento 1961-1990, +1,15C rispetto al rispetto al valore normale di riferimento 1981-2010. Temperatura che dimostrano che quello passato è stato l’anno più caldo da almeno 2 secoli circa.

Gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati confermati dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) come i quattro più caldi mai registrati, scrive ancora il Snpa. Il 2018 si classifica come il quarto anno più caldo mai registrato. Il 2016 rimane l’anno più caldo mai registrato (1,2 C al di sopra del dato di base preindustriale). In Italia nel 2017 le precipitazioni sono state nettamente inferiori alla media climatologica (periodo di riferimento 1948-2016) e sono stati osservati deficit di precipitazione sull’intero territorio nazionale. Nell’ottobre del 2018, il nostro Paese è stato inoltre teatro di eventi meteorologici estremi.

Su scala globale, conclude il Snpa, l’inizio del 2019 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche di grande impatto in molte parti del mondo: il freddo in Nord America, il calore record, incendi e piogge in Australia, temperature record e precipitazioni in alcune parti del Sud America e forti nevicate sulle Alpi e sull’Himalaya. Ragioni più che sufficienti per spingere la rete delle agenzie pubbliche ambientali ad appoggiare senza esitazione il Global Strike for Future del 15 marzo.

