mercoledì 3 Dicembre 2025
Cultura

Le 100 notizie ambientali su La Nuova Ecologia di dicembre

Redazione
di Redazione
0
0
illustrazione-speciale 100 notizie 2025 Nuova Ecologia
In copertina le 100 notizie dell’anno, poi spazio alla tragica morte di Natale De Grazia, il trentennale del progetto Appennino Parco d’Europa, le pubblicazioni scientifiche e tanto altro

Dicembre è mese di bilanci. Quello proposto da “Nuova Ecologia” si concentra sulle 100 notizie che finora hanno segnato il 2025. E lo fa a partire dalla copertina, progettata graficamente da Alessio Melandri, che offre una rappresentazione vivida dei principali fatti che hanno caratterizzato l’anno che sta per concludersi: dagli eventi climatici estremi alle guerre, alle crisi globali che continuano a dominare la cronaca.

Cover Dicembre 2025

Protagonista indiscusso dell’anno è Donald Trump. Il suo negazionismo climatico ha influenzato la politica globale, con azioni come l’uscita dagli Accordi di Parigi, con le nuove autorizzazioni per l’estrazione di combustibili fossili e gli attacchi frontali alla scienza e alla transizione ecologica, come quelli pronunciati a settembre dal podio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’ultima notizia dell’annuario di “Nuova Ecologia” è sulla Cop30 di Belém, in Brasile: soltanto in extremis, dopo due settimane di negoziati, i circa 200 Paesi partecipanti, Stati Uniti assenti, hanno raggiunto un accordo, che gli ambientalisti considerano però insufficiente rispetto alle sfide che la crisi climatica ci pone.

Accanto alle ombre, tuttavia, il resoconto del 2025 tracciato dal mensile non manca di dar spazio a segnali incoraggianti, in primo luogo all’avanzata inarrestabile delle energie rinnovabili, confermata dal “World energy investment report” dell’Agenzia internazionale dell’energia del 5 giugno, che certifica il predominio delle fonti pulite negli investimenti energetici globali.

In primo piano, nelle pagine della rivista, un articolo ripercorre la tragica vicenda del capitano di fregata Natale De Grazia, morto in circostanze misteriose a soli 39 anni nel 1995 mentre investigava sul traffico delle cosiddette “navi a perdere” – imbarcazioni affondate illegalmente per smaltire rifiuti pericolosi. A trent’anni dalla sua morte, Legambiente continua a chiedere verità e giustizia. Dopo anni di incertezze e silenzi, la commissione parlamentare d’inchiesta sulle Ecomafie della XVI legislatura ha finalmente escluso le cause naturali, ipotizzando un avvelenamento. L’associazione ambientalista propone poi di onorare il capitano De Grazia finanziando e avviando un programma europeo di alto livello scientifico per monitorare le aree marine dove potrebbero essere avvenuti gli affondamenti.

Un altro trentennale raccontato nelle pagine di “Nuova Ecologia” è quello del progetto “Ape – Appennino Parco d’Europa”: lanciato nel 1995, e sostenuto da Legambiente, ministero dell’Ambiente, Regione Abruzzo e Federparchi, ha reso l’Appennino la più grande infrastruttura verde d’Italia, vero e proprio modello di integrazione tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile. “Ape” ha infatti contribuito a promuovere la collaborazione istituzionale e lo sviluppo ecocompatibile nelle zone montane, integrando natura, economia e comunità locali.

Un altro contenuto da segnalare, nella sezione dedicata alla divulgazione scientifica, è “Brevettare la conoscenza”, un approfondimento curato da due ricercatori del dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto superiore di sanità (Iss) per raccontare come e quando un risultato scientifico si trasforma in un articolo pubblicato, analizzando il processo che va dalla scelta della rivista alla peer review, fino all’assegnazione del Doi. Oltre l’aspetto più “tecnico”, il servizio vuole mettere in evidenza il significato profondo di un articolo scientifico, l’importanza di far circolare e consolidare la conoscenza. Per questo è fondamentale che la scienza diventi sempre più aperta, inclusiva e accessibile, senza accessi limitati alle riviste, costi esorbitanti dell’open access e disuguaglianze tra Paesi.

Summary
Le 100 notizie ambientali su La Nuova Ecologia di dicembre
Article Name
Le 100 notizie ambientali su La Nuova Ecologia di dicembre
Description
In copertina le 100 notizie dell'anno, poi spazio alla tragica morte di Natale De Grazia, il trentennale del progetto Appennino Parco d’Europa, le pubblicazioni scientifiche e tanto altro
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH