L’autonomia come scelta politica

Antonio Ferro e Carlo Degano contribuirono a dare forma e gambe alla nuova “creatura”. Una chiacchierata fra i due dirigenti storici degli anni Ottanta

Il primo congresso, l’autonomia di pensiero nelle fondamenta

FERRO. Quello di Urbino, nel 1983, è stato il congresso in cui Legambiente si è aperta al mondo. Quando ha capito l’importanza delle alleanze e delle relazioni con gli altri. Da lì gli stakeholder hanno cominciato a guardarci con attenzione per capire se effettivamente fossimo una realtà con un’autonomia di pensiero. Tutti, allora, ci accusavano di essere troppo vicini al Partito comunista, di esserne la “lunga mano” in campo ambientale. Ma noi, in particolare il gruppo milanese di cui facevo parte, il Pci l’avevamo già “scavalcato” da tempo. Per questo in tanti cominciarono ad avvicinarsi a Legambiente. Se dovessi sintetizzare che cosa ha rappresentato Urbino, direi che è stato il momento in cui abbiamo detto a tutti che per noi “autonomia” non era una parola vuota ma una scelta politica. Lì abbiamo gettato le fondamenta. Tutto quello che sarebbe diventata l’associazione negli anni seguenti – le campagne, la capacità di mobilitare tante persone, il saper affrontare grandi questioni senza farsi confinare soltanto su energia e rifiuti – nasce invece a Perugia nel 1986.

DEGANO. Non abbiamo neanche cominciato e questo è già arrivato al 1986 (indica Ferro, risata generale, ndr). Vorrei dire la mia sul congresso di Urbino, sul perché è stato importante. Noi nasciamo come Lega per l’ambiente all’interno dell’Arci, per questo eravamo visti come vicini al Partito comunista. Per capirci, Chicco Testa aveva già ricoperto la carica di segretario della sezione del Pci di via Orti, a Milano. Nel 1983 Legambiente era consapevole che doveva capire chi fosse. E capimmo presto che dovevamo essere indipendenti, dal Pci e dalla stessa Arci. Le prime discussioni su come dovesse essere organizzata l’associazione, e cioè il modello basato sui circoli e sulla loro autonomia, nacquero a Urbino. Dopo quel congresso cominciammo a essere visti come un movimento “serio”. Fu merito anche dell’attenzione internazionale. Non a caso i lavori vennero aperti dall’intervento di uno scienziato di fama mondiale come Barry Commoner.

“Barry Commoner aveva ragione: eravamo belle persone, piene di entusiasmo e determinate a cambiare il Paese”

Le prime manifestazioni, la scoperta della diversità dei legambientini

FERRO. Una grande prova di autonomia è stata la manifestazione del 1984 a Milano con Comunione e liberazione (Cl) contro l’installazione di missili sovietici nell’Est Europa. Sarà quella scelta a far saltare la presidenza dell’Arci a Chicco Testa. Ora è banale dire che la pace non è di destra né di sinistra, ma allora ci volle coraggio ad aderire. Ermete (Realacci, ndr) mi chiese di garantirgli la partecipazione di almeno ottanta legambientini. Ricordo di avergli risposto di sì, “al costo di andarli a prendere uno per uno a casa” (ride). Eravamo in 250 quella sera. Insomma, già nel 1984 Legambiente era diversa dagli altri. Partecipammo a quel corteo forti delle nostre idee. Ne ho fatte tante di manifestazioni, ma quella è stata la più commovente. L’immagine che porto nel cuore è quella del nostro gruppo, bandiere al vento, che aspetta i ciellini sulle scalinate del Duomo. E pensare che poche ore prima del corteo il segretario provinciale del Pci, Roberto Vitali, arrabbiatissimo, chiamò per chiederci di non partecipare.

DEGANO. Quello che ha raccontato Totò spiega l’eccezionalità, in quegli anni, della Legambiente di Milano. Un nucleo che si era formato a metà anni ’70 intorno alla rivista Ecologia, quella che poi sarebbe diventata La Nuova Ecologia. Avevano esperienza, venivano da anni di battaglie combattute quando Legambiente non era ancora nata. È guardando loro che si cominciò a mettere sul tappeto il problema dell’organizzazione, della distribuzione di materiali, dell’autonomia. Restammo formalmente ancora Legambiente-Arci, e lo saremmo rimasti fino al congresso di Perugia. Ma la strada era segnata… Ermete e Chicco Testa presero me, detto brutalmente, per far soldi e autonomizzarci dall’Arci. Mi scelsero perché per la stessa Arci mi ero inventato una serie di iniziative che funzionavano, e servivano anche a fare cassa.

Dalle elezioni del 1985 alla nascita di “Goletta Verde”

FERRO. Un altro passaggio fondamentale nella costruzione della nostra identità è stata la convenzione nazionale organizzata a Milano, nel febbraio 1985: “Occhi verdi sulle città”. Da lì fu lanciato un appello alla formazione di liste verdi in vista delle amministrative previste per il maggio successivo. Ma soprattutto si formularono analisi e proposte su verde urbano, inquinamento, edilizia e difesa dei centri storici, che diventeranno un riferimento per i 101 ambientalisti che saranno poi eletti in quella tornata. Tutto questo senza rinunciare alla nostra indipendenza da qualsiasi partito.

DEGANO. Voglio raccontare un aneddoto che riguarda Commoner. Nel suo intervento disse due cose che mi sorpresero. La prima è che in Italia era rimasto colpito dalla convivialità delle persone. La seconda riguardava Legambiente. Rivolgendosi alla platea disse: “Che bell’ambiente qui”. E aveva ragione, eravamo belle persone. Piene di entusiasmo e determinate a cambiare in meglio il Paese.

Gli anni a cavallo del congresso di Perugia furono quelli delle grandi campagne: contro le piogge acide, di “Goletta Verde”, del “Treno Verde”. Iniziative che ci consentirono di uscire fuori dal terreno politico, di smarcarci dall’obbligo di dover parlare soltanto di energia, rifiuti e inquinamento. Arrivammo finalmente al grande pubblico. E il merito fu soprattutto di “Goletta”.