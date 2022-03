Laura Conti, a 101 anni dalla nascita. Il senso del futuro

Nel loro “Laura non c’è”, Marina Turi e Barbara Bonomi Romagnoli fanno rivivere l’attivista. Un’intervista impossibile con una figura chiave del nostro ambientalismo. E non solo

Ci sono libri che poggiano su un’assenza. E su questa costruiscono un mondo letterario fatto di verità più concrete della realtà stessa. È proprio questo il gioco che dispiegano nella loro scrittura Marina Turi e Barbara Bonomi Romagnoli con Laura non c’è (Fandango Libri). Un libro che parte da un dato di fatto incontrovertibile: Laura Conti – staffetta partigiana, dirigente del Pci, medica impegnata nella difesa della salute in fabbrica e nei luoghi di lavoro, amministratrice pubblica, scrittrice, fondatrice dell’ambientalismo scientifico – è quasi sconosciuta nel nostro Paese. Condivide il destino di molte donne che sono entrate in campi del sapere tradizionalmente maschile: un’onta ripagata con la “cancellazione” storica. Nonostante sia continuamente citata all’interno dell’associazione che ha contribuito a fondare, Legambiente, purtroppo il suo patrimonio culturale, come si dice nel libro, “non è stato valorizzato, né capitalizzato. Non c’è nei libri di storia, non c’è nei luoghi dove la storia si fa”.

Le due autrici immaginano una Laura vivente di cento anni (li avrebbe compiuti lo scorso 31 marzo), un’anziana e lucida signora che si incontra e confronta con sette donne. Uno stratagemma letterario per farle prendere posizione su tanti temi attuali. Nel libro si parla così di pandemia e spill over, della tragedia di Seveso e dei Fridays for future, della lezione di Rachel Carson, del femminismo e del movimento Non una di meno, della caccia e degli allevamenti intensivi, di Alex Langer e di stili di vita, di politica e molto altro.

Le sette donne più o meno giovani che incontra sono archetipi dell’Italia moderna, a cominciare da Luba, che proviene dall’Ucraina e la “assiste” in un modello di mutuo aiuto, di amicizia che molte persone dell’Est Europa hanno instaurato con gli anziani del nostro Paese. Il libro non a caso si conclude con una vera e propria “intervista impossibile”, o come viene definita in letteratura “colloquio fantastico postumo”. A condurla è una giornalista precaria, “sarà la decima testata che cambia in tre anni sempre con contratti a tempo o mal pagati”, Ilaria, che “nonostante i tanti anni di giornalismo ancora si intimidisce quando ha di fronte queste anziane figure di intellettuali, donne e uomini che hanno fatto la guerra, la Resistenza e poi cercato di cambiare il mondo per quanto loro possibile”.

Le due autrici – Bonomi Romagnoli, ricercatrice indipendente di studi di genere, giornalista e apicoltrice, Turi, statistica, ricercatrice e giornalista – sottolineano così come il mondo dell’informazione avrebbe giovato della presenza di Conti e sia responsabile della società attuale. “Con il suo sguardo in prospettiva Laura ci ricorda che ‘i nostri antenati pur nella miseria e nell’abbrutimento possedevano una cosa che noi abbiamo perduto: il senso del futuro (..). Chi non fa nulla per la pace, chi non fa nulla per l’ambiente implicitamente, ci invita a rassegnarci a questo stato di cose, a rinchiuderci nel qui e ora senza esplorare con lo sguardo né lo spazio né il tempo”. Fortunati noi per il viaggio nel tempo e nello spazio che ci ha regalato questo libro.

Barbara Bonomi Romagnoli, Marina Turi

Laura non c’è

Fandango libri

pp.125, euro 12