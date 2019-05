Cleopatra, la bellissima regina, avrebbe continuato a fare il bagno nel latte se avesse avuto modo di vedere lo sconvolgente documentario di Andreas Pichler “The milk System”? Difficile dirlo, il mito ha le sue regole, a volte crudeli.

Di certo per lo spettatore comune la visione de “Il sistema latte” cambia la prospettiva rispetto a un prodotto considerato naturale e da tutti positivamente apprezzato.

Presentato in anteprima al Festival CinemaAmbiente di Torino il documentario ha ricevuto due menzioni speciali, tra cui quella di Legambiente Piemonte. Il lavoro del regista l’altoatesino Pichler si rivela essere un potente ed efficace reportage di denuncia di una mostruosa macchina economica che calpesta uomini e animali con pratiche che portano a gravi danni per l’ambiente (ogni litro di latte prodotto equivale a tre litri di liquame). Il latte in mano ai padroni del mercato si è trasformato in un prodotto industriale capace di produrre fatturati da capogiro per raggiungere i quali sostenibilità, aziende biologiche o i tradizionali metodi di allevamento diventano pratiche anacronistiche e inaccettabili. Servono invece mucche geneticamente “super” ed eternamente gravide per produrre latte in quantità sempre crescente e per i vitellini maschi (prodotti di scarto) il destino è segnato sin dalla nascita: una macellazione immediata. Pratiche che si sono globalmente diffuse dall’’Europa, all’Africa e alla Cina. Ma non tutto è perduto ed esempi di metodi alternativi ci sono. In autunno “The Milk System” uscirà nelle sale italiane distribuito da MovieDay, una bella opportunità per non perdere uno dei migliori documentari italiani di questi ultimi anni.

Autore: Marino Midena Studioso di tematiche giuridiche agraristiche-ambientali, come giornalista collabora con diverse testate, lavora in uffici stampa e ha condotto trasmissioni radio e tv. Ha insegnato “Diritto e legislazione dello spettacolo” presso il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo ed è il direttore artistico del Green Movie Film Fest.