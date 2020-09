Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto da Peeyush Khare della Yale University, l’asfalto è una fonte di smog. Stando alla ricerca, citata dall’agenzia Ansa e basata su esperimenti di laboratorio esposti a diversi agenti, come aumento di temperatura e luce solare, ciò è dimostrabile soprattutto in estate, stagione in cui le temperature salgono con l’asfalto colpito direttamente dai raggi del sole. È dunque specie nei mesi più caldi dell’anno che il manto stradale emette inquinanti che possono dare corpo alle polveri sottili, in particolare alle pericolose PM 2,5.

Nello specifico, dallo studio è inoltre emerso che un aumento medio di 20 gradi, compatibile con quello che avviene nei grossi centri urbani in estate a causa delle temperature estive, porta a un raddoppio delle emissioni totali dell’asfalto. E addirittura la sua esposizione diretta ai raggi solari porta a quadruplicare le emissioni dell’asfalto.

Dunque, con l’aumento costante delle temperature a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, in un futuro non troppo lontano ci troveremo a percorrere strade metropolitane sempre più inquinanti. Al punto che potrebbero diventare fonti di emissioni maggiori rispetto ai veicoli diesel e benzina.