Giardinaggio a febbraio, l’arte di potare

La potatura è l’operazione più importante di questo periodo. Si fa in luna calante. E con giudizio

Forbici ben affilate, seghetto pulito, guanti: si può cominciare a potare! È l’operazione più importante di questo mese, da fare in luna calante per quasi tutti gli alberi fruttiferi – tranne i ciliegi e i fichi – per molti arbusti da frutto e da fiore e per le rose. E come già raccomandava in passato Barbanera: “Attenti ad eseguire con giudizio le potature”. Prima di potarla, infatti, è bene conoscere il passato, il presente e il futuro della pianta. Se nel passato ha prodotto molto, la potatura sarà più intensa, meno se invece i frutti sono stati scarsi. Al presente guarderete la “bella forma”: dato che non ci sono le foglie, potete correggere rami e sviluppo della chioma. Soprattutto nelle piante ornamentali considerare l’aspetto estetico e l’armonia della forma è molto importante. Inoltre, visto che la potatura è anche un modo per liberare le piante dai rami malati, rotti e malformati, il materiale di risulta sarebbe bene che venisse bruciato per eliminare radicalmente funghi o insetti dannosi. Il futuro della produzione sarà nei tagli da fare, avendo cura di lasciare un buon numero di gemme che danno frutto e di gemme che producono nuovi rami, per rispettare l’equilibrio della pianta. Fate sempre tagli netti, usando magari forbici a doppia lama, quelle che tagliando non schiacciano, e per tagli più grossi usate il seghetto.

Il Radicchio (Cichorium intybus)

La coltivazione Sul balcone i vasi devono essere lunghi almeno un metro e profondi 25 cm. Ci vuole terriccio con sabbia, argilla, torba e ghiaia per favorire il drenaggio dell’acqua.

La semina Si effettua anche in terra tutto l’anno, in luna calante, interrando i semi a 5 cm l’uno dall’altro e alla profondità di 1,5 cm. Annaffiare spesso in estate, ridurre da ottobre. Raggiunto il diametro di 30 cm, legare le foglie con filo di rafia per l’imbianchimento.

Raccolta e conservazione Tagliare i cespi di radicchio 60-90 giorni dopo la semina. Si possono lasciare le radici al loro posto per una nuova fase vegetativa. Come tutte le insalate va consumato fresco.

Lunario

Crescente dal 2 al 15

Orto Mettete a dimora le “zampe” di asparagi, seminate piselli e, in serra protetta, diverse varietà di pomodori, melanzane, peperoni e alchechengi per la pasticceria. Coriandolo e borragine, invece, per attirare le api.

Frutteto In terreni non gelati, interrate nuove piante, aggiungendo nelle buche terriccio asciutto e compost vegetale. Scegliete varie specie per la biodiversità. Utilizzate la cenere del camino alla base delle piante come apporto di potassio.

Giardino Fate talee di specie legnose e semilegnose, rametti di 10 cm, messi in vasetti di torba e argilla espansa. Piantate rose e forsizie in piena terra.

Cantina In luna piena, il 16, imbottigliate ogni tipo di vino.

Calante dal 17 al 28

Orto Seminate gli ortaggi a radice come ravanelli e carote. E cercate varietà diverse e dimenticate. Seminate anche lattughe, spinaci e cavoli. Al Nord e al Centro Italia in coltura protetta, sulla costa e al Sud all’aperto, cicorie, cipolle, bietole, cavoli cappuccio, sedani, lattughe a cappuccio e insalate di maggio.

Frutteto Tempo di fare la potatura di “forma” e di “produzione” per le piante da frutto, tranne i ciliegi. Per i fichi aspettate marzo. Potate e concimate anche vigne, olivi e piccoli frutti come uva spina, ribes e lamponi.

Giardino Se non siete in zone soggette a gelate tardive, potate alberi ornamentali e arbusti. Concimate gli agrumi in vaso in serra.