“Noi sottoscritti rappresentiamo diverse discipline e campi accademici. Le opinioni che esprimiamo qui ci legano e non vincolano le istituzioni per cui lavoriamo. Qualunque siano le nostre aree di competenza, facciamo tutti la stessa osservazione: per decenni i governi che si sono succeduti non sono stati in grado di attuare azioni forti e rapide per affrontare la crisi climatica e ambientale la cui urgenza sta crescendo i giorni. Questa inerzia non può più essere tollerata.

Le osservazioni scientifiche sono indiscutibili e si verificano disastri davanti ai nostri occhi. Siamo nel mezzo della sesta estinzione di massa, decine di specie stanno scomparendo ogni giorno e i livelli di inquinamento sono allarmanti da tutti i punti di vista (plastica, pesticidi, nitrati, metalli pesanti, ecc.).”

Così comincia l’appello di 1.000 scienziati di tutte le discipline, firmato su Le Monde, in cui si esortano i cittadini alla disobbedienza civile e allo sviluppo di alternative.