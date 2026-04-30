A Ladispoli un’escursione tra archeologia e natura senza barriere

Il 3 maggio la seconda tappa di “NaturArte Accessibile” porta persone con e senza disabilità alla scoperta della Villa Marittima Romana e dell’Oasi di Palo, con jolette, interpretariato LIS, guide per non vedenti e comunicazione aumentativa

Dopo l’emozionante primo appuntamento dello scorso 18 marzo a Cerveteri torna con la seconda tappa “Tutti insieme accessibilmente – NaturArte Accessibile”, serie di escursioni e visite turistiche universalmente accessibili promosse dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con il Disability Pride Italia e con il contributo della Regione Lazio. Il prossimo 3 maggio, i corpi differenti e le menti divergenti del Disability Pride Italia marceranno allegramente nel territorio del Comune di Ladispoli, per ammirare ognuno a modo suo le bellezze naturali e culturali/artistiche della città. Per consentire la fruizione condivisa dei luoghi e degli spazi e poter apprezzare i contenuti, verranno messi a disposizione dei partecipanti diversi ausili, strumenti e servizi che consentiranno di condividere la medesima esperienza. Saranno disponibili jolette (speciali carrozzine da alpinismo/treking ), interpretariato LIS, guide per non vedenti, comunicazione aumentativa e alternativa e accompagnatori specializzati che permetteranno a persone con e senza disabilità di mescolarsi nel cammino e procedere fianco a fianco lungo il percorso.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rilanciare le tante bellezze del territorio ceretano – sabatino, sia naturali che artistiche e dimostrare che con la giusta accortezza e la giusta sensibilità, queste possano diventare patrimonio comune di chiunque desideri visitarle.

Mettere a disposizione di tutti la cultura e l’ambiente, valorizzandoli attraverso manifestazioni mirate, serve a promuovere la cultura dell’accoglienza e l’educazione al rispetto delle diversità che da sempre caratterizza le attività del Disability Pride Italia.

Il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino ha deciso di accogliere questa proposta convintamente, sicuro che un mondo accessibile sia un mondo migliore per tutti.

Il programma della giornata vedrà i partecipanti visitare la zona archeologica “diffusa” della Villa Marittima Romana nella zona di Marina di Palo a Ladispoli insieme alle guide del Gruppo Archeologico Romano e poi effettuare un’escursione attraverso i sentieri del bosco e dell’Oasi di Palo.

Programma

Mattina: visita guidata alla Villa Marittima Romana (Guide dal Gar) ed escursione al bosco di Palo

Pomeriggio: escursione nell’Oasi di Paolo

Appuntamento ore 10:00 presso piazza della Rugiada – Landispoli Marina di Palo. Partecipazione libera fino ad esaurimento dei posti.

Info e prenotazioni: disabilityprideitalia@gmail.com o chiama al 33393275017