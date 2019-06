Lampedusa è “plastic free” dal primo settembre come prevedeva l’ordinanza dello scorso 2 luglio. E’ vietato vendere e utilizzare di stoviglie, bicchieri e posate monouso non biodegradabili; gli shopper che dovranno essere sostituiti da sacchetti in carta o tela.

Nell’ambito dell’iniziativa “Liberiamo Lampedusa dalla plastica” promossa dall’amministrazione comunale, è stata presentata al Molo Favaloro l’adesione dei principali supermercati dell’isola, che hanno tolto dagli scaffali e destinato al riciclo tutto il materiale plastico finora in vendita.

“È una data storica per Lampedusa – dice il sindaco Totò Martello – inizia un nuovo percorso di tutela dell’ambiente e dei nostri mari. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando in questa direzione e faccio appello affinché i cittadini diano il massimo per tenere pulito e vivo il nostro territorio”.