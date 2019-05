SEGNALIBRO

La battaglia di una giovane indiana per i diritti delle donne e per il bene di sua figlia, l’impresa di una ragazza siciliana che non vuole cedere alle pressioni familiari, il percorso di una stimata professionista canadese verso la consapevolezza e il riconoscimento della spietatezza di un sistema manageriale maschilista e inumano. Smita, Sarah e Giulia sono tre donne di oggi che combattono la propria personale battaglia contro pregiudizi e tradizioni pesanti, per spezzare le catene che inchiodano le donne a ruoli prestabiliti e vite già segnate, o che le costringono ad accettare ritmi e stili di vita forzati e dannosi in nome di una falsa uguaglianza professionale. Si tratta di lotte differenti perché la vita di una donna dalit indiana, un’intoccabile, non può essere paragonata a quella di una agiata professionista canadese, eppure la lotta di entrambe, come quella di Giulia per cambiare il suo destino e trasformare l’azienda di famiglia in via di fallimento in un’impresa innovativa contro tutto e tutti, è la medesima. Non sono tre eroine senza paura ma persone colpite duramente dalla vita, che hanno sofferto e hanno dovuto ripensare il proprio futuro. E che invece di prendere la via più nota e accettare la soluzione meno complicata, si sono rialzate con caparbietà, consapevoli dei rischi ma fiduciose in un futuro più giusto. Questo romanzo, il primo della regista e sceneggiatrice francese Laetitia Colombari, pur con qualche ingenuità nella trama, racconta una storia intensa e originale di coraggio e di speranza. Una storia positiva che mettendo in rete le vicende di tre donne agli antipodi del pianeta fa sperare in un lieto fine per tutte le donne. Il coraggio e la voglia di cambiare accomunano queste tre donne che si ignorano totalmente e non si conosceranno mai, ma che le loro azioni uniranno in un legame simbolico e concreto allo stesso tempo. Come fili diversi di un’unica treccia.

Laetitia Colombani

La treccia

Editrice Nord

pp. 284, 16,90 euro

