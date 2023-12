Furti, tre incursioni dei ladri alla Legambiente di Paestum

Lo annunciano amareggiati i volontari e le volontarie sui canali social dell’associazione: “Non sappiamo più cosa pensare”

La sede di Legambiente Paestum è stata vandalizzata per due sere consecutive, da ladri malintenzionati che hanno anche prodotto un grande varco nella parete della struttura. Danni strutturali che si aggiungono a quelli dell’attrezzatura mancante.

Ne hanno dato notizia l’11 dicembre scorso i volontari e le volontarie del Circolo dell’associazione di località Torre di Mare, amareggiati per quanto successo. Indagano, intanto, i carabinieri per risalire ai responsabili del fatto.

Il Circolo è noto anche per aver ospitato nella scorsa primavera l’ultima edizione dello Youth Climate Meeting e per aver dato spazio e forma a Ortomondo, l’orto coltivato dagli ospiti, quasi tutti stranieri, di un centro di accoglienza di Paestum su un terreno altrimenti abbandonato. Pochi giorni dopo, quando il danno era ormai riparato, in data 12 dicembre, il Circolo ha subito un’altra incursione.