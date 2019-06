In Italia si allevano circa 48mila tonnellate di pesce ogni anno. La specie più allevata è la trota, seguita dall’orata e dalla spigola. (FAOSTAT 2015)

In totale in Italia si consumano circa 1,5 milioni di tonnellate di pesce (FAOSTAT). Questo dato comprende i pesci, i crostacei e i molluschi, sia allevati che pescati, anche quelli importati e usati come mangimi. Il consumo pro capite nel nostro Paese è invece di 25,8 kg per anno (FAO 2013).

I pesci sono senzienti: sentono dolore e paura. Inoltre sono in grado di usare utensili, costruire strutture molto complesse che richiedono capacità di pianificare, hanno una vita sociale molto strutturata, si prendono cura dei propri piccoli e sono in grado di cooperare, anche fra specie differenti.

Con la riduzione degli stock ittici in mare, si è creduto che l’allevamento dei pesci fosse una alternativa percorribile per rispondere alla crescente domanda globale di pesce. In realtà, negli allevamenti intensivi, i pesci vivono in condizione di grande affollamento, spesso in un ambiente non naturale, con gravi limitazioni alla loro abilità di esprimere i loro comportamenti naturali. Le alte densità a cui sono allevati possono creare loro seri problemi di salute, fra cui la presenza di parassiti. Inoltre negli allevamenti intensivi i pesci subiscono operazioni che creano loro grande stress: vaccinazioni, smistamento in base alla taglia, fecondazione, avvengono estraendo i pesci fuori dall’acqua.

Gli allevamenti intensivi di pesce sono davvero sostenibili? Quando si tratta di pesci carnivori, come i salmoni o i tonni, bisogna nutrirli con pesce pescato. Ne risulta che, ad esempio, per ogni chilo di salmone abbiamo bisogno di 5 chili di pesce pescato. Questo significa che per produrre ogni singolo salmone centinaia di pesci selvatici devono essere pescati soffrendo una morte inumana.



I pesci muoiono perlopiù soffocati. Per alcune specie l’agonia può durare anche più di un’ora. I pesci pescati possono morire anche a causa della troppo repentina variazione di pressione quando vengono estratti dall’acqua con le reti. Possono anche rimanere schiacciati nella rete a causa del peso dei propri simili.

Altri metodi si abbattimento sono il congelamento oppure lo sventramento. Le anguille possono essere abbattute con una lenta agonia che prevede l’immersione in bagni di sale e ammoniaca. Tutte queste procedure sono legali. Alcuni metodi più umani prevedono lo stordimento prima dell’abbattimento, ma sono poco diffusi.



Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook