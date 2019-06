La tragedia di Cernobyl sbarca in tv. A 33 anni dal disastro nucleare, andrà in onda stasera su Sky Atlantic e Now tv la mini serie di Hbo in cinque episodi sull’esplosione della centrale nucleare ucraina del 26 aprile 1986. Diretta da Johan Renck e scritta da Craig Mazin, “Chernobyl”: tratta non solo gli eventi, ma soprattutto le conseguenze e l’impatto psicologico e politico sul Paese dopo il disastro del reattore numero 4.

Angelo Gentili di Legambiente stamattina a Sky tg24 ha raccontato del Progetto Rugiada dell’associazione: “Con il Progetto Rugiada vogliamo dare speranza ai bambini delle zone contaminate. Sosteniamo un centro, in zona non contaminata, dove i bambini ricevono cure mediche e cibo pulito”

