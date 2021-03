La terra vale di più se lasciata selvaggia

A dirlo è uno studio, condotto dell’Università di Cambridge con la Royal Society for the Protection of Birds. I siti ricchi di natura, come ad esempio boschi e zone umide, sono più preziosi grazie ai “servizi ecosistemici” che forniscono. Sono “capitale naturale”

La terra potrebbe valere di più se lasciata alla natura rispetto a quando viene sfruttata per la silvicoltura o l’agricoltura, secondo uno studio dell’Università di Cambridge con la Royal Society for the Protection of Birds. I siti ricchi di natura come ad esempio boschi e zone umide sono più preziosi grazie ai “servizi ecosistemici” che forniscono. I vantaggi economici della protezione di zone umide o boschi superano il profitto che potrebbe essere realizzato dall’utilizzo del terreno per l’estrazione di risorse. Un’ulteriore modifica della natura ad uso umano potrebbe costare alla società più di quanto ne beneficia. Ma i costi del “capitale naturale” ancora non sono presi in considerazione

Che cos’è il capitale naturale

Gli scienziati hanno analizzato 24 siti in sei continenti e hanno scoperto che i rendimenti delle risorse dei “servizi ecosistemici” come lo stoccaggio del carbonio e la prevenzione delle inondazioni creati dal lavoro di conservazione erano maggiori del capitale artificiale prodotto utilizzando la terra per attività come la silvicoltura o l’agricoltura di cereali, zucchero, tè o cacao.

I ricercatori hanno utilizzato un sistema chiamato TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment) per calcolare il valore monetario del terreno a seconda dei servizi ecosistemici forniti. Alcuni siti avevano una dimensione di appena 10 ettari, altri erano migliaia di ettari. La maggior parte di loro erano foreste e zone umide, ma includevano anche habitat come praterie e dune di sabbia.

Gli scienziati hanno calcolato il valore netto annuale dei siti scelti se sono rimasti “incentrati sulla natura” rispetto a uno stato “alternativo” non focalizzato sulla natura per oltre 50 anni. Hanno valutato ogni tonnellata di carbonio come un valore di 31 dollari, un calcolo generalmente considerato piuttosto prudente.

Quest’analisi presume che il carbonio sia adeguatamente contabilizzato, ma anche senza tener conto del valore del carbonio, i siti naturali sono ancora più preziosi il 42% delle volte se lasciati così come sono.

Protezione del capitale naturale

Gli autori insistono sul fatto che il loro studio non dovrebbe essere utilizzato per sostenere un diffuso abbandono dei paesaggi dominati dall’uomo, ma mostra che ci sono lezioni da imparare sul modo in cui trattiamo il capitale naturale.

La conversione della terra per l’agricoltura è talvolta guidata da sussidi governativi, che incoraggiano la produzione di beni che non si ripagano sul mercato. Questo è in parte il motivo per cui la politica agricola del Regno Unito post-Brexit si sta muovendo verso un nuovo sistema di gestione ambientale del territorio (ELM), che pagherà gli agricoltori per i servizi ambientali forniti dalla loro terra.