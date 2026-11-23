All’indomani della COP31, una richiesta alla politica: riportare il clima al centro dell’agenda. Il 5 dicembre a Roma in Piazza del Popolo anche Anna Foglietta, Lillo, Maurizio de Giovanni e tanti protagonisti della musica e dello spettacolo / il sito: La Terra chiamò

Elisa, Michelangelo Pistoletto, Anna Foglietta, Lillo, Maurizio de Giovanni, Eugenio in Via Di Gioia e numerosi protagonisti della musica, dell’arte e dello spettacolo si uniscono a La Terra chiamò, la manifestazione nazionale per il clima in programma sabato 5 dicembre a Piazza del Popolo, a Roma. L’iniziativa promossa da ASviS, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo, Venice Climate Week e WWF Italia ha riunito oltre cento realtà tra associazioni, organizzazioni sociali, imprese e centri di ricerca, impegnate a sostenere e la mobilitazione. L’appuntamento arriva all’indomani della COP31 di Antalya, che ha messo nuovamente in evidenza le difficoltà del confronto internazionale sulle politiche climatiche. In Italia, intanto, prende forma una partecipazione ampia e trasversale che chiede alla politica di tornare ad affrontare la crisi climatica come una priorità per il Paese.

Musica e cultura accompagneranno l’intera giornata, facendo da legante tra l’attivismo delle associazioni, le testimonianze dei territori, i contributi della comunità scientifica e le proposte politiche che partiranno dalla piazza. Tra gli artisti e le personalità coinvolte Giovanni Caccamo, Cristiano Godano, Max Casacci, Marianne Mirage, Francamente, Lotta, Matteo Ward, Andrea Colamedici e Maura Gancitano, Luca Parmitano, Dacia Maraini e il coro Le Mani Avanti. I momenti musicali sono realizzati con la collaborazione di Music Innovation Hub e Unione Buddhista Italiana e si alterneranno alle testimonianze dei territori, agli interventi della comunità scientifica e alle esperienze di chi lavora per affrontare la crisi climatica.

Sono oltre cento le realtà che hanno scelto di impegnarsi per sostenere la piazza, contribuendo alla sua organizzazione e promozione. Accanto alle organizzazioni ambientaliste figurano associazioni impegnate nella difesa dei diritti, nella solidarietà, nel volontariato e nell’accoglienza, tra cui ACLI, ActionAid Italia, Amnesty International Italia, Libera, Comunità di Sant’Egidio, Oxfam Italia, Save the Children Italia, Movimento Laudato Si’, Azione Cattolica Italiana, AGESCI e CNGEI, l’associazione degli scout laici. Una partecipazione che coinvolge settori diversi della società e riconosce nella crisi climatica una questione che riguarda la salute, le disuguaglianze, il lavoro e la sicurezza delle persone. La mobilitazione coinvolge anche il mondo della finanza, con il sostegno di Banca Etica, espressione di un modello economico attento alla sostenibilità e al bene comune.

La manifestazione ha inoltre ottenuto il patrocinio di Roma Capitale e raccolto l’adesione di numerose reti di amministratori locali, tra cui ALI – Autonomie Locali Italiane, Associazione dei Comuni Virtuosi, Cittaslow e Rete dei Comuni Sostenibili, a testimonianza del coinvolgimento dei territori nella richiesta di politiche climatiche più incisive. ATAC sarà mobility partner della piazza.

In piazza, anche le imprese. Tra le altre, grazie ai Green Heroes di Alessandro Gassmann sono coinvolte realtà come Consorzio Italiano Compostatori, Gino Girolomoni Cooperativa Agricola, AzzeroCO2, Zen2030, Formaperta. Partecipano inoltre numerose organizzazioni del settore energetico, tra cui Coordinamento FREE, ANEV, Italia Solare. Sarà ènostra, cooperativa energetica impegnata nella produzione e condivisione di energia rinnovabile, ad alimentare il palco e l’evento con energia di comunità. Il contributo delle imprese e delle organizzazioni energetiche porta nella manifestazione alcune delle esperienze già impegnate nella trasformazione del sistema produttivo e nella riduzione delle emissioni.

Il Pianeta risponde con la voce di Alessandro Gassman

Da mercoledì 25 novembre sarà attivo il numero 335 5 12 2026, che richiama la data della manifestazione. A rispondere sarà la voce di Alessandro Gassmann, che per La Terra chiamò presta la propria voce al pianeta.

Apertura speciale de La Terra chiamò venerdì 4 dicembre alle 10.30 al Cinema Quattro Fontane di Roma, in occasione della presentazione della nuova docuserie HBO Original Seveso – Il disastro della diossina, prodotta da Fandango in associazione con Feltrinelli, che proprio il 4 dicembre debutta in esclusiva su HBO Max. A cinquant’anni dall’incidente del 1976 all’ICMESA, fabbrica con sede a Meda e di proprietà di una multinazionale svizzera produttrice di sostanze chimiche per l’industria cosmetica e farmaceutica, la serie ricostruisce uno dei più gravi disastri chimico-ambientali italiani della storia mondiale causati dall’uomo.Dopo la proiezione dei primi due episodi è previsto un incontro con i promotori de La Terra chiamò, la regista Chiara Battistini, l’autore Matteo Liuzzi, il produttore Domenico Procacci di Fandango, per HBO Max Cecilia Penati, Senior Director Content Development and Production.

La Terra chiamò: le richieste della manifestazione

Dalla piazza partiranno quattro richieste al Governo e alle forze politiche: riportare il clima al centro dell’agenda politica, riconoscendo la crisi climatica come una questione di sicurezza per il Paese; accelerare la riduzione delle emissioni e l’uscita dai combustibili fossili; rafforzare le politiche di adattamento per proteggere territori e persone; applicare il principio «chi inquina paga», chiedendo alle aziende fossili di contribuire ai costi della transizione e dell’adattamento.

Sabato 5 dicembre Piazza del Popolo aprirà alle 12.30, con attività e spazi dedicati anche alle famiglie. Dalle 14.30 inizieranno gli interventi dal palco, con testimonianze, contributi scientifici e momenti artistici e musicali. La giornata si concluderà al tramonto con la lettura delle richieste della manifestazione.