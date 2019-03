Il Pefc Italia, il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale, lancia un appello in vista della celebrazione della Giornata internazionale delle foreste, in programma il 21 marzo. Un monito che riguarda principalmente le comunità forestali e le aree interne del Nord Est, duramente colpite dai cambiamenti climatici.

Nonostante la superficie forestale stia ancora crescendo a seguito dell’abbandono dell’agricoltura nelle aree montane marginali, il 2018 è stato infatti un anno terribile per le foreste italiane che hanno subito il peggior evento atmosferico di sempre: la tempesta Vaia, con piogge e raffiche di vento stimate oltre i 150 km/h, ha provocato enormi danni in un’area complessiva di 42.500 ettari di foreste.

Sono stati 494 i Comuni coinvolti, tra Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e marginalmente Lombardia. Si tratta dell’area dove sono concentrate le foreste che producono 2/3 del legno da opera italiano e la stima dei danni prevede che siano stati abbattuti almeno tanti alberi quanti se ne tagliano normalmente in 5-7 anni.

I danni si stanno riversando sul’economia di tutto il settore. Come segnalato da Pfec Italia, i proprietari pubblici e privati con i boschi distrutti dovranno ora sostenere maggiori costi di taglio ed esbosco del legname, perdita di valore del legno, programmazione da rivedere, costi del ripristino. Anche lavorare in bosco, in queste condizioni, sarà più costoso (+30%) e pericoloso. Infine, per almeno 2-3 anni si dovrà lavorare con volumi di legname straordinari e fare investimenti importanti, in zone dove la viabilità è stata compromessa dalle rovinose piogge associate alla tempesta di vento.

“Da quasi 5 mesi ormai, 8,5 milioni di metri cubi di alberi, in un’area dove se ne tagliano meno di 1,5 all’anno, giacciono a terra a causa degli effetti della terribile tempesta Vaia, figlia dei cambiamenti climatici – ha dichiarato Maria Cristina d’Orlando, presidente del Pefc Italia – Mai le nostre foreste avevano subito un fenomeno distruttivo di tale portata e, in questo senso, il tema della Giornata Internazionale delle Foreste 2019, che è ‘Foreste ed educazione – imparare ad amare le foreste’, ci suggerisce il percorso che va intrapreso per tornare ad una situazione di normalità per queste aree”.

