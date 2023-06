La svolta (verde) del 1986

Chernobyl cambiò tutto. E una volta fuori dall’Arci la Lega diventò un “movimento politico organizzato in forma associativa”

Il secondo congresso dell’allora Lega per l’Ambiente si tenne a Perugia nel luglio 1986. Un anno storico, non solo per la nostra associazione ma per l’intero ambientalismo italiano. Il 26 aprile 1986 ci fu l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Si sprigionò una nube radioattiva che attraversò mezza Europa e raggiunse anche l’Italia. La Lega per l’Ambiente, insieme alle altre associazioni, si mobilitò subito e in solo due settimane riuscimmo a organizzare a Roma una grande manifestazione con più di 200mila persone. Fu il primo importante passo di una mobilitazione che in pochi mesi ci consentì di raccogliere più di un milione di firme per il referendum contro il nucleare. Referendum che si tenne nel novembre 1987 e che portò all’abbandono dell’energia nucleare nel nostro Paese grazie al sostegno di oltre l’80% degli italiani.

È in questo contesto storico che organizzammo il congresso di Perugia. Fu il congresso che sancì formalmente il nostro distacco dall’Arci e da quel modello di associazione culturale e ricreativa collaterale ai partiti di sinistra. Un’associazione autonoma e popolare, nuova protagonista dell’ambientalismo italiano, con l’ambizione di integrare le vertenze e la mobilitazione per la difesa dell’ambiente con le aspirazioni e i bisogni dei cittadini, mettendo in campo un’azione politica e istituzionale fondata su proposte con solide basi scientifiche.

Non a caso, come anteprima del congresso, organizzammo a Perugia un convegno internazionale sull’inquinamento atmosferico, con un focus specifico sulle piogge acide, grazie al preziosissimo contributo scientifico del compianto Giancarlo Pinchera. Nella bellissima Sala dei Notari di Palazzo dei Priori si tenne un’intensa due giorni di confronto politico, scientifico e istituzionale su come combattere l’inquinamento atmosferico con la partecipazione di esperti italiani e di altri Paesi europei, oltre che di responsabili ministeriali italiani e della Commissione europea. Si trattò anche di uno dei primi confronti internazionali sull’applicazione della Convenzione di Ginevra (sottoscritta nel 1979 ed entrata in vigore nel 1983), che promuove la cooperazione politica e scientifica per combattere l’inquinamento atmosferico transfrontaliero.

A Perugia furono gettate le fondamenta della Legambiente che abbiamo costruito in tutti questi anni. Un’associazione autonoma che, sulla spinta della mobilitazione antinucleare di quegli anni, è riuscita a costruire giorno dopo giorno un movimento politico organizzato in forma associativa che vuole “pensare globalmente, agire localmente”. E che fa dell’ambientalismo scientifico la bussola della sua azione quotidiana.