La Strategia di adattamento climatico è un’occasione per Roma

Presentata il 23 gennaio scorso individua quattro grandi priorità per preparare la città agli scenari previsti al 2050. Oggi 400mila cittadini romani vivono in aree a rischio idrogeologico e il 9% della popolazione in quartieri a rischio ondate di calore. L’intervento del direttore Ufficio Clima di Roma Capitale

di EDOARDO ZANCHINI, Direttore Ufficio Clima Roma Capitale

Quanto sono pronte le città italiane ad affrontare il nuovo scenario climatico? L’ultimo rapporto Citta’clima di Legambiente ci ha ricordato l’urgenza di aumentare la resilienza delle aree urbane, descrivendo i crescenti impatti di periodi sempre più lunghi di ondate di calore e siccità, oltre che di precipitazioni piovose dalle conseguenze devastanti. Per farsi un’idea della situazione può essere interessante guardare a Roma, perché la Capitale non è solo di gran lunga la città più popolata d’Italia e con il territorio più esteso, ma anche quella che risulta subire i danni maggiori dell’aumento della frequenza e intensità dei fenomeni, e dunque da approfondire per capire come si pone di fronte a sfide così concrete e preoccupanti. Un’occasione in questo senso è la prima Strategia di Adattamento Climatico, presentata il 23 gennaio, e su cui si è ora aperta la fase di consultazione pubblica prima della definitiva approvazione, con un percorso di appuntamenti e workshop di approfondimento (tutte le informazioni si trovano qui).

La Strategia individua quattro grandi priorità da affrontare per preparare la città agli scenari climatici previsti al 2050: gli impatti di precipitazioni intense nei quartieri più a rischio, gli approvvigionamenti idrici in uno scenario di più lunghi periodi di siccità, l’aumento della temperatura e le conseguenze nei quartieri dove è più forte l’effetto isola di calore urbana, l’intensificarsi di mareggiate e erosione nei 20 chilometri del litorale di Ostia in uno scenario di innalzamento del livello del mare. Sono i numeri a raccontare l’urgenza di occuparsi di questi temi. A Roma 400mila persone vivono in aree a rischio idrogeologico secondo l’Autorità di Bacino, mentre le analisi della vulnerabilità ambientale e sociale mettono in evidenza come il 9 per cento della popolazione è in quartieri a rischio in periodi di prolungate ondate di calore.

Per l’elaborazione del documento sono stati coinvolti tutti gli Enti di ricerca nazionali – Enea, Ispra, Cnr, Istat, Cmcc – e le università, con contributi che dimostrano l’alto livello di analisi scientifiche di cui disponiamo oltre che di elaborazioni satellitari che consentono di approfondire, monitorare e in parte prevedere i processi in corso. La Strategia per ogni priorità individua gli obiettivi e le misure necessarie da mettere in campo. Inoltre, per ogni misura è indicata l’istituzione competente – perché il quadro dei soggetti coinvolti è articolato – le risorse a disposizione e quelle da individuare.

È importante che le città si muovano, che presentino progetti di adattamento e riqualificazione urbana, che aprano un confronto con i cittadini sulle scelte che non possono più essere rinviate

Di positivo, per Roma come per le altre città italiane, c’è che a dicembre il Governo ha approvato il Piano nazionale di adattamento climatico che dovrebbe consentire di aprire un confronto sulle priorità di intervento e finanziamento. Il condizionale è d’obbligo, perché ad oggi manca una chiara indicazione di cosa si potrà portare avanti a Roma come a Messina o Genova, né dove e come verranno prese le decisioni. Eppure, in un Paese come l’Italia dove sono una miriade gli interventi da fare per ridurre il rischio, bisogna darsi dei criteri di scelta e chiarire le risorse a disposizione in un orizzonte pluriennale. Perché alcuni interventi sono più urgenti di altri, localizzati in aree densamente abitate o in zone spopolate. Non sappiamo dove cadranno le prossime bombe d’acqua ma conosciamo i territori dove determinerebbero conseguenze devastanti. Lo stesso vale per le ondate di calore, dove abbiamo una chiara idea delle città e dei quartieri più a rischio perché ci vivono le fasce di popolazione più fragili. Nel dibattito sul trasferimento dei poteri alle Regioni questi temi dovrebbero entrare a pieno titolo, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di una regia nazionale rispetto a sfide di questa dimensione e del supporto finanziario e tecnico agli enti locali. Intanto, è importante che le città si muovano, che presentino progetti di adattamento e riqualificazione urbana, che aprano un confronto con i cittadini sulle scelte che non possono più essere rinviate.