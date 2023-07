La strada della concretezza

L’Italia da qui ai prossimi anni dovrà aprire e chiudere i cantieri del Pnrr, spendendo al meglio le risorse europee e nazionali per promuovere l’innovazione, ridurre divari e disuguaglianze, contrastare la crisi climatica e tenere a debita distanza corrotti, inquinatori ed ecomafiosi

La crisi climatica è ormai entrata nella quotidianità anche in Italia, come da tempo aveva già fatto in tanti altri Paesi del mondo più vulnerabili di noi. Così come stiamo vivendo la devastazione umanitaria dei conflitti in corso nel mondo: dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 la pace è ancora lontana. Conflitti e crisi climatica richiedono più che mai risposte unitarie, concrete ed efficaci, a livello internazionale e nazionale. Risposte che dovrebbero essere scontate ma che non lo sono affatto, anzi. Ancor di più in questo contesto, la transizione ecologica diventa dunque una strada obbligata, il solco in cui seminare un futuro di pace, equo e sostenibile per il pianeta e per noi.

Per accelerare la transizione ecologica ed energetica occorre aprire, moltiplicare e portare a compimento quei cantieri che fanno bene all’Italia. Un’opportunità straordinaria, quella delle tante esperienze che oggi sono già in campo, ma che dobbiamo saper cogliere subito perché questi sono gli anni decisivi. L’Italia da qui ai prossimi anni dovrà aprire e chiudere i cantieri del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr), spendendo al meglio le risorse europee e nazionali per promuovere l’innovazione, ridurre divari e disuguaglianze, contrastare la crisi climatica e tenere a debita distanza corrotti, inquinatori ed ecomafiosi. Anni cruciali, in cui sarà fondamentale mettere in campo politiche ambiziose e interventi di decarbonizzazione, dare concretezza ai cantieri che stanno investendo su innovazione, sostenibilità ambientale, riconversione e inclusione. Esperienze su cui dobbiamo pretendere ci sia l’impegno di tutti a farle procedere speditamente senza ostracismi e senza cadere nelle sindromi Nimby (non nel mio giardino) e Nimto (non nel mio mandato).

Dieci le aree di intervento su cui lavoreremo da qui ai prossimi anni: rivoluzione energetica, adattamento alla crisi climatica, agroecologia, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, riconversione industriale, economia circolare, lotta alle illegalità, aree protette e biodiversità, giovani e università. È questa per Legambiente la strada che l’Italia deve percorrere accelerando il passo e diventando un modello per gli altri Paesi europei. Una strada che abbiamo intrapreso dallo scorso maggio con la campagna “I cantieri della transizione ecologica. Verso il XII congresso nazionale”, che continuerà fino a dicembre. Consapevoli che dopo il coraggio e la coerenza, oggi siamo chiamati anche alla concretezza della nostra azione.