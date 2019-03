La green station di Pescara Centrale diventa sempre più il centro della sostenibilità ambientale, turistica e di mobilità innovativa, dove le buone intenzioni incontrano le buone pratiche e diventano esperienze virtuose a sostegno dei territori tramite progetti che abbiano finalità sociali d’interesse collettivo per la salvaguardia ambientale, per promuovere turismo attivo sostenibile, educativo, naturalistico, storico e culturale, per la riscoperta culturale e per far crescere l’importanza di alcuni valori che i nostri territori conservano.

È questa l’idea alla base del progetto “Green station” che trova in Pescara l’essenza del protocollo d’intesa sottoscritto da Legambiente, Ferrovie dello Stato Italiane e Rete Ferroviaria Italiana per il recupero delle parti impresenziate delle stazioni, rinnovato oggi a bordo del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è arrivato oggi a Pescara (dove sarà in sosta al binario 1 della stazione Centrale fino all’ 8 marzo).

Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.

Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune, puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.

“Il progetto Greenstation per il riuso delle stazioni impresenziate disegna un nuovo ruolo sociale alle stazioni all’interno della comunità – ha dichiarato il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani -. Non più solamente luogo di partenza e di arrivo ma spazi sociali per generare relazioni ed economia civile. Grazie al progetto Green Station- ha continuato Ciafani – Legambiente è riuscita a trasformare aree prima abbandonate nelle stazioni di Potenza, Brenna Alzate, S.Stino di Livenza, Anzio e Pontecagnano, oltre ovviamente a quella di Pescara, mettendo in pratica azioni di rigenerazione urbana che hanno l’obiettivo di promuovere la sostenibilità su diversi fronti”.

“Con l’apertura dell’info point di promozione turistica dei Parchi e con i nuovi spazi dedicati alla bici e alla micro-mobilità elettrica – aggiunge Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo – la stazione centrale di Pescara diventa sempre più green e nello stesso tempo il centro nevralgico della promozione dell’Abruzzo Verde d’Europa e hub reale di interconnessione della mobilità sostenibile. Inoltre, la neo Legambici ci permette di realizzare una rete regionale e nazionale dei circoli di Legambiente più attenta e strutturata al mondo della bici e della mobilità dolce”.

