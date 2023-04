La sostenibilità come leva strategica per ROCKWOOL

La ristrutturazione profonda del parco edilizio per affrontare le sfide del mondo moderno



ROCKWOOL è stata una delle prime società a impegnarsi attivamente nel quadro dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Dal 2016, il Gruppo danese, leader mondiale nelle soluzioni in lana di roccia, ha dato priorità a 11 obiettivi come base del proprio impegno verso la sostenibilità di cui misura in modo quantificabile progressi e risultati, come attesta il Report 2022 recentemente pubblicato.

Un impegno che gli viene riconosciuto da agenzie di rating di tutto il mondo, non da ultimo nel 2022 ROCKWOOL si è classificata al 16° posto tra le aziende più sostenibili a livello globale e al 1° posto nel settore dell’edilizia, secondo il prestigioso indice Corporate Knights Global 100.

Circolarità, decarbonizzazione, efficientamento energetico

Un’analisi condotta da Guidehouse mostra che una profonda ristrutturazione dell’involucro edilizio degli edifici meno efficienti in Europa (circa il 30% del totale) eliminerebbe il consumo di combustibili fossili, proteggendo così i residenti dall’aumento dei prezzi dell’energia e riducendo le emissioni di gas serra.

ROCKWOOL sostiene pienamente questa trasformazione poiché consapevole che i propri prodotti in lana di roccia possono contribuire a migliorare la qualità della vita, rendono gli edifici più efficienti e meno inquinanti, più sicuri contro gli incendi, più salubri e confortevoli.

Quando un edificio viene ristrutturato o demolito, inoltre, la lana di roccia può essere riciclata in nuovi prodotti, senza perdere le proprie prestazioni, grazie a un servizio dedicato che il Gruppo fornisce oggi in 19 Paesi, perseguendo un modello di economia circolare. Tutto questo permette di ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale dei prodotti al termine del loro ciclo di vita.