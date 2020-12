La soluzione alla crisi è nella natura

Le aree protette possono garantire un approccio One Health: integrato per mitigare la perdita di biodiversità, della crisi climatica e dei rischi legati alle pandemie

Il 2020 doveva essere un anno importante per la tutela della biodiversità, con appuntamenti istituzionali e scelte decisive a livello globale rimandati a causa della pandemia. Ma proprio la crisi dovuta al Covid-19 ha fatto comprendere l’urgenza di tutelare la biodiversità ed ha chiarito che ecosistemi fragili sono meno efficaci a contenere il salto di specie (effetto spillover) all’origine dello sviluppo di virus letali e l’espansione di pandemie. La crisi in atto, dunque, richiede maggiori sforzi per affrontare le sfide e le minacce che incombono sulla biodiversità a rischio: perdita di habitat, inquinamento diffuso, eccessivo sfruttamento delle risorse, impatti delle specie aliene invasive ed i cambiamenti climatici. Anche le aree protette devono contribuire alle sorti del Pianeta, prevenendo i problemi di salute pubblica legati alla perdita di biodiversità e promuovendo stili di vita sempre più sostenibili. Perché persone sane vivono in ecosistemi sani, e le aree protette possono garantire un approccio One Health: l’approccio integrato per mitigare la perdita di biodiversità, della crisi climatica e dei rischi legati alle pandemie attraverso la prevenzione delle zoonosi.

Per superare la crisi in atto, l’Europa, ha lanciato la Strategia per la biodiversità per il 2030 con l’obiettivo di creare nuove aree protette incrementando fino al 30% la superficie terrestre e dei mari in Europa e portare al 10% le aree sottoposte a protezione assoluta. Migliorare gli ecosistemi, aumentando dal 20% al 50% lo stato di conservazione efficace degli habitat e la biodiversità sui terreni agricoli, riducendo l’uso e la nocività dei pesticidi del 50% e arrestando e invertendo il declino degli impollinatori entro il 2030.