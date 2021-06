La siccità rischia di essere “la prossima pandemia”

Ad affermarlo è l’Onu in un nuovo report. Almeno 1,5 miliardi di persone sono state direttamente colpite in questo secolo con un costo stimato di 124 miliardi di dollari

In questo secolo almeno 1,5 miliardi di persone sono state direttamente colpite dalla siccità e il costo economico è stato stimato in 124 miliardi di dollari (89 miliardi di sterline). È probabile che il vero costo sia molto più alto perché queste stime non includono gran parte dell’impatto nei paesi in via di sviluppo. Questi dati sono emersi nel rapporto pubblicato giovedì, intitolato Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Special Report on Drought 2021: il report alimenterà le discussioni della Cop26 che si terrà a Glasgow a novembre. “La siccità è sul punto di diventare la prossima pandemia e non esiste un vaccino per curarla Mami Mizutori, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, ha dichiarato- ha dichiarato Mami Mizutori, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi – La maggior parte del mondo vivrà con lo stress idrico nei prossimi anni. La domanda supererà l’offerta in determinati periodi. La siccità è un fattore importante nel degrado del suolo e nel declino dei raccolti per le principali colture”.

Siccità: non solo Africa

Ha detto che molte persone hanno un’immagine della siccità che colpisce le regioni desertiche dell’Africa, ma non è così. La siccità è ormai diffusa e, secondo il rapporto, entro la fine del secolo tutti tranne una manciata di paesi la sperimenteranno in qualche forma. “Le persone vivono con la siccità da 5.000 anni, ma quello che stiamo vedendo ora è molto diverso – ha detto Mizutori -Le attività umane stanno esacerbando la siccità e aumentando l’impatto”. I paesi sviluppati non sono stati immuni. Gli Stati Uniti, l’Australia e l’Europa meridionale hanno sperimentato la siccità negli ultimi anni. La siccità costa più di 6 miliardi di dollari l’anno in impatti diretti negli Stati Uniti e circa 9 miliardi di euro (7,7 miliardi di sterline) nell’UE, ma è probabile che queste siano anche gravi sottostime.

Fiumi a rischio: il Danubio

La crescita della popolazione sta anche esponendo più persone in molte regioni agli impatti della siccità, afferma il rapporto. La siccità va anche oltre l’agricoltura, ha affermato Roger Pulwarty, scienziato senior presso la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti e coautore del rapporto. Ha indicato il Danubio in Europa, dove la siccità ricorrente negli ultimi anni ha colpito i trasporti, il turismo, l’industria e la produzione di energia. “Dobbiamo avere una visione modernizzata della siccità – ha detto – Dobbiamo vedere come gestire risorse come fiumi e grandi bacini idrografici”. Il cambiamento dei modelli delle precipitazioni a causa del crollo climatico è un fattore chiave della siccità, ma il rapporto identifica anche l’uso inefficiente delle risorse idriche e il degrado dei terreni sotto l’agricoltura intensiva e le cattive pratiche agricole come un ruolo da svolgere. Anche la deforestazione, l’uso eccessivo di fertilizzanti e pesticidi, il pascolo eccessivo e l’eccessiva estrazione di acqua per l’agricoltura sono problemi importanti, afferma.

Siccità: strategie di uscita

Mizutori ha chiesto ai governi di agire per aiutare a prevenire la siccità riformando e regolamentando il modo in cui l’acqua viene estratta, immagazzinata e utilizzata e come viene gestita la terra. Ha affermato che i sistemi di allerta precoce potrebbero fare molto per aiutare le persone in pericolo e che ora sono disponibili tecniche avanzate di previsione del tempo. Ha affermato che lavorare con la popolazione locale è essenziale, perché la conoscenza locale e indigena potrebbe aiutare a informare dove e come immagazzinare l’acqua e come prevedere gli impatti dei periodi di siccità.