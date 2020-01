“La scuola può tutto”. Così si intitola l’incontro organizzato dall’assocazione “Pop, idee in movimento”, martedì 21 gennaio alle ore 18.30 a Roma nella sede di Fusolab, in cui si ricorderà Simonetta Salacone, dirigente ed educatrice, che si è sempre battuta in difesa dei valori che fanno della scuola statale un vero “servizio pubblico”. Laureata in lettere, è andata in pensione, dopo 43 anni di servizio, prima come docente della primaria, poi, per 31 anni come preside. Ma è nella periferia romana di Centocelle, nella scuola Iqbal Masih che è sbocciata la sua utopia concreta. Una scuola che ha fatto dell’accessibilità, dell’equità e della laicità, i suoi principi fondamentali contro la povertà educativa, l’esclusione e ogni tipo di emarginazione. Nell’incontro, dal sottotitolo “cittadinanza ed inclusione per costruire una società migliore” interverranno Stefano Veglianti consigliere municipale Roma 5, Elena Pautasso, docente e figlia di Simonetta Salacone, Lorenzo Fioramonti ex ministro della pubblica istruzione, e la consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni. Introduce Luciano Ventura di Legambiente Scuola e formazione, coordina la giornalista Letizia Palmisano.

Ci sarà anche Luca Mascini voce degli Assalti Frontali, che nel 2019 ha dedicato un suo singolo alla preside. “Simonetta” è uno storytelling rap che rievoca la persona, il pensiero e l’azione di una donna che ha cresciuto generazioni di nuovi cittadini. La prima strofa parla di Simonetta a sei anni che va scuola dalle orsoline e conosce il significato della parola “equità”, nella seconda Simonetta maestra a San Basilio si scontra con una dirigente che vorrebbe frenarla perché in alcune periferie la scuola non può niente, e lei le risponde: “Ha sbagliato mestiere: Una scuola può tutto”. Appunto.