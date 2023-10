“La rivincia dei naïf”. In un libro l’elogio della semplicità

L’autore è il giornalista e scrittore Roberto Carvelli. Una guida nel mondo di chi non si preoccupa dell’effetto che fa sugli altri la propria stravaganza o naturalezza, tra autodidatti di successo, pittori, musicisti e scrittori della domenica

Si intitola “La rivincita dei naïf. Piccolo appello in difesa della semplicità” il nuovo libro pubblicato da Ediciclo Editore del giornalista e scrittore Roberto Carvelli, firma di Nuova Ecologia. Il testo è un’apologia delle persone semplici, superficialmente categorizzate come naïf, ma affatto sprovvedute e piuttosto dotate naturalmente di un approccio più morbido alla vita, privo di strategie.

Il naïf, infatti, non è solo uno stile pittorico molto colorato e orientato alla semplicità per mancanza di mezzi tecnici. È anche un modo di essere che trova nella spontaneità e nella ricerca dell’essenzialità la sua misura.

Nell’esplorare questa “dimensione umana” Carvelli guida così il lettore nel mondo di chi non si preoccupa dell’effetto che fa sugli altri la propria stravaganza o naturalezza, tra autodidatti di successo, pittori, musicisti e scrittori della domenica che finiscono per essere buoni per sempre e degni di segnare la Storia passando apparentemente per la porta di servizio.