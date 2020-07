Che cosa succederà a settembre? Come staranno le bambine e i bambini? Può la pandemia essere un’occasione per un ripensamento generale verso uno scenario migliore? Di tutto questo parleremo nel webinar sul patto con il terzo settore. Gli spazi della cittadinanza per un’educazione diffusa e di prossimità

Di tutto questo parleremo all’incontro “Ripartenza a scuola? Un patto con il terzo settore: gli spazi della cittadinanza per un’educazione diffusa e di prossimità” con Oriana Carella dirigente scolastico a Pisa, Franco Lorenzoni Casa – Laboratorio Cenci, Andrea Morniroli Forum Disuguguaglianze Diversità, Rossella Muroni deputata Commissione parlamente infanzia e adolescenza, Vanessa Pallucchi presidente Legambiente Scuola e formazione, Annamaria Palmieri assessora Scuola Napoli.