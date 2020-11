La campagna di tesseramento di Legambiente per il 2021 è un tributo e un ringraziamento ai giovani che chiedono di contrastare i cambiamenti climatici

Manca troppo poco tempo per arrestare l’avanzare della crisi climatica, siamo vicini al punto di non ritorno. Nel frattempo il riscaldamento globale è diventato sempre più visibile, ferendo in modo continuo i nostri territori. Alluvioni, dissesto idrogeologico, sparizione dei ghiacciai, ondate di calore: eventi estremi che mostrano tutta la fragilità di un territorio scarsamente preparato e l’inconsistenza delle scelte politiche che continuano a trattare la crisi ambientale come un tema residuale. Eppure, la pandemia ci ha dimostrato come la nostra vita, e il benessere di tutta l’umanità, sia legata a doppio filo con la salute dell’ambiente e la preservazione di un equilibrio delicato, ma così minacciato e alterato. “È ora”. Questa è l’headline della nuova campagna soci 2021. Perché la #Rievoluzione non può più aspettare. L’ambiente deve essere al centro delle scelte della politica sugli investimenti, sulla cura del territorio e sulla prevenzione. Ora bisogna mettere la parola fine all’era delle fonti fossili e puntare all’innovazione. È ora. C’è bisogno di alzare il livello della mobilitazione e del sostegno di tutti e tutte per perseguire la Rievoluzione a cui l’associazione ha dedicato la campagna soci 2020, e costruire sui territori un percorso deciso, coraggioso e coerente, capace di invertire la rotta. La “Rievoluzione 2021” sarà guidata da un’eloquente illustrazione su cui spicca un cappuccio giallo, il nostro colore ma anche quello dell’impermeabile di Greta Thunberg. Un tributo e un ringraziamento: è grazie ai giovani di ogni angolo del pianeta che finalmente si è rotto il muro di silenzio su un tema così vitale. Ma questa “Rievoluzione” la faremo solo grazie a migliaia di guerrieri e guerriere “gentili”, che schierandosi dalla nostra parte potranno comunicare l’urgenza di agire in modo più deciso che mai. Lo faremo “armati” dei nostri quarant’anni di battaglie, della scienza, delle alleanze, del coraggio e della convinzione che un mondo diverso non solo è possibile ma deve essere ora. La Rievoluzione sarà efficace e concreta solo se saremo sempre di più, se crescerà il numero di soci e sostenitori. Lo faremo con le guance dipinte di verde, dalla parte giusta della storia, lottando insieme per la giustizia ambientale e sociale. Per questo contiamo su di voi. Iscrivetevi su legambiente.it o contattando il circolo di Legambiente più vicino.