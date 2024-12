La ricetta italiana per l’industria 5.0

Le pompe di calore ad alta temperatura: un investimento in efficienza ed innovazione per la competitività dell’industria. Teon offre al mercato le sue soluzioni basate sul brevetto Water Blaze, la tecnologia residente più avanzata.

L’energia primaria nell’industria oggi viene fornita agli impianti sotto forma di elettricità e combustibili fossili. In un sito industriale, la gran parte di questa energia finisce inevitabilmente per trasformarsi in calore di scarto, dissipata in camini, torri di raffreddamento e sistemi di scarico. Il riscaldamento industriale infatti comporta ingenti perdite di energia anche dopo l’uso, dovute alle inefficienze sia nella generazione sia distribuzione delle utenze termiche dei cicli produttivi. Le pompe di calore ad alta temperatura sono in grado di recuperarlo, innalzandone il valore entalpico e la temperatura per re-inserirlo nel ciclo produttivo.

Fasi come il lavaggio e la sanificazione di impianti e contenitori, la sterilizzazione, l’essicazione, la pastorizzazione, trattamenti termici, tanto per citarne alcune in settori industriali come l’alimentare, il tessile, il farmaceutico e il metalmeccanico, sono ambiti ottimali per l’installazione di pompe di calore ad alta temperatura, grazie alle quali è possibile abbattere il costo energetico.

Non solo: frequenti sono i contesti produttivi nei quali viene richiesta la “contemporanea” erogazione di “freddo” e di “caldo”: in questo caso la pompa di calore ad alta temperatura massimizza il proprio contributo, poiché in grado di erogare i due vettori energetici con contemporaneità, aumentando così il proprio rendimento (COP + EER).

Oltre al vantaggio immediato e duraturo sui costi energetico/produttivi (in questo senso l’investimento nelle pompe di calore ad alta temperatura ha rendimenti interni a doppia cifra percentuale, tanto maggiori quanto maggiore è l’utilizzo in ore equivalenti), questa tecnologia riduce gli oneri derivanti da emissioni di CO2, facilita l’indipendenza energetica, attraverso il migliore utilizzo di fonti rinnovabili autonome e determina un reale miglioramento della sostenibilità d’impresa (ESG). Ad aumentare il vantaggio complessivo, infine, giova ricordare che le pompe di calore rientrano negli investimenti incentivabili (trainati) previsti dalla Transizione 5.0 per l’industria.

In tale prospettiva la gamma dedicata all’Industria delle pompe di calore ad alta temperatura Teon è la risposta tecnologicamente più avanzata offerta al mercato attraverso la tecnologia residente brevettata Water Blaze che introduce nel ciclo termodinamico tradizionale delle pompe di calore un sotto-raffreddamento spinto, grazie al quale si recupera maggiore potenza termica dalla sorgente naturale da cedere all’impianto di riscaldamento e si massimizza l’efficienza complessiva.

Efficienza, risparmio sui costi termici e industriali, de-carbonizzazione dei processi, indipendenza energetica, sostenibilità: i 5 pilastri della transizione energetica che è possibile raggiungere con le pompe di calore ad alta temperatura.