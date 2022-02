“Ciao Ciao”, La Rappresentante di Lista mette in musica la crisi climatica

Dopo il libro Maimamma pubblicato da il Saggiatore, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina tornano a parlare di ambiente sul palco di Sanremo

Un tormentone per cantare la fine del mondo. Con la canzone Ciao Ciao, presentata alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, il gruppo La Rappresentante di Lista (LRDL) non ha soltanto stregato la platea della kermesse: dietro il ritmo accattivante e la melodia orecchiabile, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina nascondevano infatti un messaggio che ci sta a cuore e che ci ha fatto fare il tifo per loro: la “fine del mondo” di cui si parla altro non è che la crisi climatica che ci troviamo a fronteggiare. Uno scenario apocalittico, quello di Ciao Ciao, che riprende quello del romanzo degli stessi LRDL, Maimamma, pubblicato lo scorso autunno per Il Saggiatore. Una canzone e un libro che condividono il tema dell’eredità disastrata che abbiamo ricevuto dai nostri genitori e che stiamo per lasciare ai nostri figli.

Ma la protesta ambientalista ha fatto breccia sul palco dell’Ariston, in maniera più “rumorosa”, anche in un’altra occasione, sempre tramite LRDL. Era la quarta serata, quella dedicata alle cover. In chiusura dell’esecuzione di Be my baby, il cantautore Cosmo, che accompagnava il duo palermitano, ha gridato: “Stop greenwashing”. Era un messaggio ai vertici Rai, a Eni e anche agli ambientalisti che protestavano fuori dal teatro o sui social. Un breve riepilogo per chi non conoscesse la vicenda: lo sponsor principale del Festival è stato Plenitude, la nuova compagnia di Eni che sta per essere quotata in borsa. In molti hanno letto nella scelta dell’azienda un tentativo di ripulire la propria immagine, presentandosi con un volto green sul palco più importante d’Italia. E qualcuno, per fortuna, gliene ha cantate quattro.

Testo di “Ciao Ciao”

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno

È la fine del mondo

Sopra la rovina sono una regina

Ma-ma-ma

Ma non so cosa salvare

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti

Che spavento, come il vento

Questa terra sparirà

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao (ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao)

Questa è l’ora della fine

Romperemo tutte le vetrine

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà

Me lo sento esploderà, esploderà

La fine del mondo è una giostra perfetta

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa

La fine del mondo, che dolce disdetta

Mi vien da star male, mi scoppia la testa

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Buonanotte, è la fine, ti saluto

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale

Mi travolge una vertigine sociale

Mentre leggo uno stupido giornale

In città è scoppiata la guerra mondiale

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao