Ripubblichiamo qui uno storico articolo di Luciana Castellina scritto per il mensile La Nuova Ecologia. Il suo intervento è di marzo 2010, durante il governo Berlusconi e il cosiddetto “scandalo escort”. Nonostante siamo passati ormai quasi dieci anni, il suo commento continua ad essere di attualità, ai tempi del “metoo” e e della quotidiana violenza di genere. Sono 106 i femminicidi solo nel 2018, uno ogni 72 ore
“Non mi pare ci sia un silenzio delle donne. Parlano tutte,comprese le escort. Il silenzio, piuttosto, è dei maschi. Assordante. Non una voce di protesta per il modello
maschile che viene presentato, che è francamente assai peggiore del peggior modello femminile. In Italia c’è, mi pare, una grande “questione maschile”, un disagio degli
uomini che indica come nell’era post-patriarcale non si siano ancora ripresi dallo choc del femminismo. Speriamo facciano uno sforzo.
Quanto alle donne, non dico che non abbiano di che preoccuparsi, naturalmente. Ma in un modo nuovo. Negli ultimi decenni sono entrate massicciamente nel mercato del lavoro (negli Stati Uniti sono ormai più della metà delle forze lavoro) e ovunque la percentuale è significativamente cresciuta. E sono ai livelli superiori: sono maggioranza nella scuola, nell’università, nella medicina, numerose nella magistratura e persino fra i manager. C’è però un’altra cifra molto significativa: i manager maschi al 95% hanno prole, le manager donne, pur numerose, per il 70% non ne hanno.
Vale a dire che sono riuscite a diventare quello che sono solo mascherandosi da
uomini, sacrificando la loro differenza. Vuol dire che l’emancipazione ha vinto – le donne sono state accettate, bontà loro, nel mondo maschile – ma non ha
vinto chi puntava a molto di più e di diverso: a cambiare la società in modo che assumesse come valore e fattore portante anche la differenza di genere.
Con tutte le implicazioni che questo comporta. Non è cosa di poco conto.
Quanto al rapporto con l’ambiente il discorso si fa difficile e ambiguo.
Non credo si possa dire che le donne in quanto tali siano più attente all’ambiente perché più vicine alla natura. E però non c’è dubbio che è soprattutto maschile l’atteggiamento prometeico che induce a pensare che l’uomo possa tutto, compreso fare quel che vuole della natura. Per le donne è più facile acquisire coscienza del limite, perché vivono un’esperienza particolarissima e irripetibile che è quella della
procreazione. Non è un dato esterno, sociale e meno naturale, come lo è per l’uomo. Non fosse altro in ragione dei tempi diversi: per l’uomo sono sufficienti i pochi minuti dell’atto sessuale, per la donna servono nove mesi. In questo senso la donna è certamente più “natura”. Si tratta di un punto di partenza importante per assumere coscienza del limite, per capire che la natura è certo fattore produttivo, ma assolutamente anomalo, come del resto la forza lavoro. In questo senso le donne sono, potenzialmente, più ecologhe. E del resto lo dimostrano perché tendono
ad esserlo tutti i giorni, nel loro fare.
* Giornalista, storica esponente de “Il Manifesto“”
Autore: redazione
Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
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Железнодорожные перевозки. Хроника возникновения и развития
Сегодня грузовые железнодорожные перевозки представляют собой симбиоз инженерных достижений в области средств передвижения и оптимального процесса управления продвижением товаров и услуг через поставщиков к потребителям. Железнодорожные превозки. ТК БИРТРАНСЖелезнодорожные перевозки грузов по-прежнему считаются самым быстрым, удобным и наименее затратным способом доставки различных грузов – от тяжелой строительной техники до проворно портящихся продуктов питания.Объясняется это в первую очередь тем, который железнодорожные перевозки находятся вне конкуренции, когда изложение соглашаться о транспортировке тяжелых и негабаритных грузов: строительной техники (кранов, экскаваторов, самосвалов), крупногабаритных технических изделий (положим, опор ЛЭП, железобетонных плит, перекрытий и т.п.). Железнодорожные превозки. ТК БИРТРАНС Присутствие этом размеры данных грузов ограничены лишь размерами самого подвижного состава, какой довольно исполнять железнодорожную перевозку. Более того – современная строительная техника целенаправленно проектируется именно с расчетом на то, который ее доставка довольно осуществляться железнодорожным транспортом.
На всем протяжении цивилизации человек вовек задумывался, чем ему перетащить или перевезти тяжеловесный, крупногабаритный, да и весь всякий багаж, что он один не в состоянии перенести. Беспричинно были изобретены простые транспортные имущество, как сани, повозка, плот, лодка. Когда старание человека в качестве тяговой силы уже было не достаточно, люди стали пользоваться животных: волов, верблюдов и, понятно же, лошадей.
Кроме в Древней Греции существовала нужда перевозки тяжеловесного и негабаритного груза. Чтобы сокращения водного пути из Саронического залива в Коринфский существовал каменный оборот, называемый Диолком с глубокими желобами в качестве направляющих и что служил для перемещения волоком тяжелых кораблей.
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Наш Агрегатор Яндекс такси-это хорошая возможность произвести заказ машины в любое время, куда угодно. Сделать заказ авто вы можете несколькими способами: по телефону через оператора, на сайте Яндекс такси, мобильное приложени.. Полагается указать время когда нужна авто, свой телефонный номер, адрес.
Заказывают такси вместе с детским креслом для перевозки детей, вечером после встреч лучше прибегнуть к Я. такси, чем садиться в автомобиль нетрезвым, на вокзал или в аэропорт спокойнее воспользоваться такси и не думать где разместить свою машину. Оплата производится безналичным или наличным платежом. Время прибытия Yandex такси составляет от трех до пяти мин в среднем.
Преимущества работы в Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Небольшая комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заказов, Оператор круглые сутки на связи.
Для работы в такси владельцу автомобиля следует оформиться лично и транспортное средство, это займёт не более пяти минут. Процент агрегатора будет составлять не свыше 20 % отдохода. Можно получить зарплату когда вам нужно. У вас постоянно будут заказы. В случае проблем возможно связаться с круглосуточно действующей службой сопровождения. Яндекс такси помогает гражданам очень быстро добраться до нужного места. Заказывая данное Яндекс такси вы приобретаете шикарный сервис в нашем городе.
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Сервис Яндекс такси-это хорошая возможность произвести заказ машины в любое время, куда угодно. Сделать заказ авто вы можете несколькими способами: на сайте Яндекс такси, через оператора позвонив нам или воспользовавшись мобильным приложение. Вам следует назвать время когда требуется машина, ваш номер сотового, местоположение.
Заказывают Я. такси вместе с детским авто креслом для перевозки детей, вечером после посиделок надежнее прибегнуть к такси, чем сесть в авто нетрезвым, на вокзал или в аэропорт надёжнее воспользоваться Я. такси ненужно думать где разместить свою машину. Расчёт производится безналичным или наличным платежом. Время приезда Я. такси составляет от трех до 5 мин ориентировочно.
Плюсы работы в нашем Я такси: Моментальная регистрация в приложение, Не очень большая комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заявок, Диспетчер постоянно на связи.
Для выполнения работ в Yandex такси автовладельцу надо оформиться самому и машину, это займёт 5 мин. Наша комиссия будет составлять не свыше пятнадцать % отдохода. Вы сможете получить заработную плату в любое время. У вас постоянно будут заявки. В случае вопросов сегодня можно связаться с постоянно работающей службой поддержки. Яндекс такси даёт возможность людям быстро добраться до места назначения. Заказывая данное Я. такси вы получите первоклассный сервис в г. Самара.
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