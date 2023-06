La proposta, non solo la protesta

Le tappe che portarono, il 24 marzo 1980, alla nascita dell’allora Lega per l’ambiente. Dalle assemblee all’università “La Sapienza” di Roma alle manifestazioni anti nucleare

Dicembre ‘78, Messina. Nello scantinato del Duomo si tiene un convegno dell’Arci, all’ordine del giorno: la costituzione di una “sezione ambiente”. Con bavero alzato e occhiali scuri seguiamo i lavori, Gianni Silvestrini, che mi ha avvisato, e io. Senza intervenire. All’Arci fanno sul serio, infatti pochi mesi dopo si dipanano a Roma, a “La Sapienza”, alcune assemblee promosse dallo zoologo Augusto Vigna Taglianti, che portano a una direzione provvisoria del progetto “Arci Ambiente” affidata a Bernardino Fantini, ricercatore di Storia della medicina e della sanità.

Nel frattempo, noi del Comitato per il controllo delle scelte energetiche avevamo convocato, poco tempo dopo l’incidente alla centrale nucleare statunitense di Three Miles Island, una manifestazione a Roma. Il 19 maggio 1979 quarantamila in piazza, roba da non credere, con alla testa del corteo i cappellacci e le cioce molisane nel fragore di inusuali strumenti musicali. Perché il Molise è stata l’ultima battaglia, vinta, contro l’insediamento di 2.000 MW nucleari nell’area di Campo Marino. Sfila la più grande manifestazione ambientalista in Italia fino ad allora. Sfilano pure Chicco Testa, e la cara Loretta Solaini – da tempo non c’è più – con la sua bandierina. Eravamo diventati un “potentato”, ma con Gianni Mattioli guardavamo con favore alla discesa in campo di un “organismo di massa” – allora esistevano – che si affiancasse a reggere il peso organizzativo del Movimento antinucleare, nato a Montalto di Castro con la “Festa della vita”. Il 20 marzo 1977.

24 marzo 1980. Si celebrano nello stesso giorno, casualmente, l’assemblea nazionale del Comitato, con i gruppi del Movimento antinucleare, e quella di costituzione di Lega per l’Ambiente-Arci. Le cronache riportano una liturgia da Comintern, con sussiegoso scambio di saluti: a Ingegneria (San Pietro in vincoli) viene un “costituente” a parlare col Movimento. Mattioli va a suonare il flauto dei comuni interessi, e del comune futuro, nell’altra assemblea.

Pci e Psi sperano, con l’operazione Lega per l’ambiente-Arci, di recuperare il dissenso sul nucleare. Poche settimane prima, a gennaio, si è tenuta a Venezia la Conferenza sulla sicurezza nucleare e neanche la “benedizione” di Edoardo Amaldi al piano del governo – i maligni sussurrano ottenuta a patto di non far eleggere Zichichi alla presidenza del Cern di Ginevra – è riuscita a cogliere l’obiettivo. Addirittura, reduce dalla Conferenza, il sindaco di Montalto ha emesso un’ordinanza di blocco dei lavori della centrale. Una patata bollente. E si profila uno scontro anche sulla caccia. Scelgono come segretario Chicco Testa, che ha dato buona prova di sé nella Fgci.

Testa è un mittel-padano, allora non contaminato dalla fissazione nucleare, con la vista lunga. Capovolgerà lo schema classico degli “organismi di massa” – se il segretario è comunista, allora il presidente ha da essere socialista, nella fattispecie Maurizio Sacconi – e con ancora in mente la manifestazione a Roma dell’anno precedente, chiede al Comitato di “prestargli uno bravo”. Dopo un confronto va, volentieri, Ermete Realacci. Le spese per manifesti e volantini e, soprattutto, l’adesione alla critica dei piani del governo – “I conti falsi del PEN” – sono la contropartita.

La coppia, “Chicco presidente, Ermete segretario”, vanificherà gli intenti dei due partiti della sinistra – niente “cinghia di trasmissione” – e farà della Lega la struttura stabile del movimento antinucleare, ereditando quasi ovunque i comitati per le scelte energetiche, regionali o locali, sorti in tutta Italia. E reclutando parecchi militanti “rivoluzionari”. Col crescere dell’associazione, esporterà nel mondo ecologista il gusto della proposta al di là della protesta, l’ambientalismo “scientifico” e l’attenzione alla società che c’è.