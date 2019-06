È affondata la petroliera iraniana Sanchi che il 6 gennaio nel Mar della Cina era entrata in collisione con un mercantile. All’incidente era seguita una esplosione a bordo. Solo tre corpi dei 32 membri dell’equipaggio sono stati recuperati. Ora si teme il disastro ambientale, visto che la nave trasportava ben 136mila tonnellate di petrolio ultraleggero diretto in Corea del Sud.

“Il petrolio quando fuoriesce dalle petroliere che hanno avuto un incidente rimane in superficie, poi va sui fondali, entra nel ciclo biologico degli oceani e del mare. Non è vero che il petrolio si volatilizza e entra in atmosfera”, spiega Stefano Ciafani direttore generale di Legambiente.

Quest’ultimo disastro non è l’unico. Alcune date: nel 1989 a largo dell’Alaska con la petroliera Exxon, nel 2002 vicino Spagna, Portogallo e Francia con Prestige, nel 1991 nel Golfo di Genova con la statunitense Haven.” Ogni anno si sversano ogni anno 100.mila tonnellate di greggio non solo per gli incidenti ma anche per i lavaggio delle stive e per le attività oridnarie delle petroliere – continua Ciafani – La normativa che ha obbligato le petroliera ad avere il doppio scafo è stata una grande conquista. Serve vietare il transito alle petroliere nel momento in cui ci sono condizioni metereologiche avverse”.

Pubblicato il 15 gennaio

Aggiornato il 16 gennaio alle 11:59

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook