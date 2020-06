La Nuova Ecologia Radio propone in podcast servizi, inchieste e interviste su ambiente, clima, green economy, energie rinnovabili, mobilità, stili di vita, biodiversità. L’informazione “dalla parte del pianeta”, che da oltre 40 anni La Nuova Ecologia propone sul mensile cartaceo e sul sito web, è presente sulle maggiori piattaforme per podcast , comprese Spotify, iTunes e Google Podcast.

Ecco i nostri primi podcast

“Smog e malattie, correlazioni pericolose”. Inchiesta di Giulia Assogna per il numero di maggio 2020 della rivista in cui si analizzano con l’aiuto di esperti epidemiologi, due ipotesi molto discusse in queste settimane di “lockdown”: il Covid-19 “viaggia” sul particolato e l’inquinamento è diminuito col blocco delle attività.

“Le trappole del clima”. Intervista di Sergio Ferraris a GB Zorzoli e Gianni Silvestrini, due fra i massimi esperti italiani di energia, che nel libro “Le trappole del clima” hanno elencato tutti gli ostacoli nei quali possiamo inciampare in materia climatica.

“Animali in viaggio verso i poli”. Servizio di Giulia Assogna. Oggi la temperatura media degli oceani è più alta di 1 °C rispetto all’epoca preindustriale. Per capire le conseguenze, uno studio ha esaminato abbondanza e distribuzione di 304 specie marine.

Buon ascolto!