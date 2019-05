Controllare la provenienza del latte utilizzato nelle produzioni casearie della mozzarella di bufala diventa più semplice. L’azione contro le contraffazioni alimentari è stata studiata e promossa dai ricercatori dell’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispaam) e pubblicata su Food Chemistry. In sostanza lo studio ha permesso di analizzare molecole delle caseine in grado di interagire con dei marcatori segnalatori di latte, o cagliata di bufala, di provenienza straniera, anche nei casi in cui fossero miscelati con prodotti italiani. Tutto questo è stato possibile grazie al dettagliato lavoro di analisi condotto sul latte di bufala, unico e dalle caratteristiche genetiche che lo rendono differente da quello prodotto fuori dall’Italia, confermano i ricercatori del Cnr-Ispaam) che hanno diffuso lo studio. Tra loro Simonetta Caira ha commentato con entusiasmo la novità spiegando che “la metodica analitica messa a punto potrà essere applicata sia sul latte o cagliata in arrivo al caseificio sia sul prodotto finale in vendita. In tal modo si potrà garantire la qualità e la genuinità delle merci lungo tutta la filiera”.

La ricerca è inserita nella nuova infrastruttura europea per il settore Health & Food denominata Metrofood (Infrastructure for promoting Metrology in Food and Nutrition)”, conclude Andrea Scaloni, direttore f.f. del Cnr-Ispaam “lo scopo è quello di sviluppare tecnologie e servizi metrologici nel settore agroalimentare per garantire il valore della filiera produttiva, la sicurezza-qualità-tracciabilità-autenticità delle produzioni e, conseguentemente, contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori di produzione e alla salute dei consumatori”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook