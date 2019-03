Di Anna Santinon

Immaginate di essere in ascensore, state parlando al telefono, la giornata lavorativa è stata lunga. All’improvviso la cabina ha un sussulto, si ferma e un attimo dopo inizia a precipitare. Sono attimi di terrore. Ma non si schianta, ammara. Il palazzo si sta riempiendo d’acqua, Milano intera è stata sommersa dall’acqua. Un’inondazione di dimensioni apocalittiche ha cancellato la città e i suoi abitanti. Si salvano in pochi, per la maggior parte sono i cittadini immigrati che erano stati confinati in tunnel della metro resi stagni. E quindi dovete mettervi in salvo, ricominciare, ricostruire una città, Mila’hàn, in cui si intrecciano storie di spietatezza e solidarietà, cinismo e passione, antichi privilegi e nuove speranze per una società più giusta e tollerante della precedente.

Dall’immaginazione di Andrea Bertagni, scrittore e giornalista svizzero, è nato La grande alluvione, un romanzo fantastico, il suo terzo lavoro editoriale (il primo edito da Tralerighe). È una storia di morte e di rinascita, distopica certamente, ma che affronta temi reali e profondamente attuali: il cambiamento climatico, il razzismo, la xenofobia, ma anche l’amore che va oltre la diversità, il riscatto, la collaborazione tra le persone. Tramite la finzione narrativa viene richiamata l’attenzione sull’urgenza reale di un intervento industriale e politico sui temi ambientali, ma soprattutto la necessità di incoraggiare un cambiamento culturale. Il giornalismo viene spesso bollato come “la spina nel fianco del potere”, ma la cultura – spiega l’autore – dovrebbe essere addirittura una spada nel fianco, che squarci e permetta al vento nuovo della responsabilità ambientale di entrare nei cuori, nelle idee e nelle scelte dei governi e della società. Bertagni si augura che il suo libro rimanga un romanzo di fantasia e che non diventi mai un ‘manuale di Storia’.

I segnali di un pianeta bisognoso di cure ci sono già tutti, li vediamo costantemente e non serve andare molto lontano dall’Italia. Pensiamo per esempio alla nostra magnifica Toscana: ad agosto 2017 era allarme siccità, un mese dopo era allarme alluvione. Alluvione e desertificazione sono le due facce della stessa medaglia dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento. Sebastian Brocco, giovane ricercatore dell’Università Bicocca di Milano e professionista di CORE-lab, presente alla presentazione del libro lo scorso 13 marzo a Milano, ipotizza diversi scenari per il 2100, collegati all’aumento della temperatura media del pianeta. Con le politiche correnti l’aumento si stima in 3.1-3.7°C. Per rimanere sotto i 2°C di aumento occorre azzerare le emissioni entro il 2100, mentre per rimanere sotto 1,5°C è necessario riassorbire CO2 dall’atmosfera. Tra i settori più inquinanti: energia, trasporti, agricoltura, costruzioni, industria.

Ma possiamo fare qualcosa, anzi è proprio questo il momento in cui possiamo ancora fare qualcosa di concreto. A partire dalle nostre personali scelte di consumo possiamo educare ed educarci ad avere uno stile di vita più sostenibile. Proprio per questo motivo questo libro punta ad avere una stretta connessione con il mondo delle scuole e degli insegnanti. La scelta della location per la sua presentazione è ricaduta non a caso sulle piscine della Nexus Academy dell’ICS International School di Milano, la cui filosofia è aiutare bambini e bambine ad avere abitudini fisiche positive attraverso la scoperta al piacere del movimento in acqua, particolarmente salutare per mente e corpo. Altre presentazioni si terranno in asili, scuole elementari, licei e reparti di ostetricia e pediatria in Italia e Svizzera nei prossimi mesi.

Anche i bambini presenti in sala si sono chiesti cosa possono fare nel loro piccolo e insieme alle loro educatrici hanno creato dei progetti ispirati al tema della pioggia e hanno raccontato le loro idee sul futuro del pianeta con un’attenzione particolare per il riutilizzo delle risorse e la solidarietà. È una sensibilità che le giovani generazioni sembrano già avere, se consideriamo per esempio il movimento mondiale per il clima che ruota attorno (non solo) alla voce e alla forza di Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese. È in gioco il futuro delle nuove generazioni, a cui Bertagni – anche in quanto padre – rivolge costantemente il pensiero. «Sono sicuramente il futuro, ma anche il presente» racconta poco prima della presentazione.

L’editore Tralerighe, in collaborazione con A14 stamperia d’arte, ha ideato anche un concorso per gli studenti: i giovani con meno di 25 anni potranno individuare una scena del libro che li ispiri e realizzare una illustrazione che sarà selezionata per essere inclusa tra le pagine nella ristampa de La grande alluvione. Il regolamento e i dettagli del concorso, a cui è possibile partecipare fino al 30 giugno 2019, sono disponibili online.

Se i giovani hanno il ruolo di ispirare il cambiamento, coloro che possono fare concretamente la differenza nella politica, nell’economia e nella cultura sono gli adulti. Monitorando la campagna social #tuttoquestoungiornosaràtuo divenuta virale in Italia e Svizzera che ha preceduto il lancio del libro è stato notato come le immagini della campagna – che mostravano edifici, monumenti e luoghi simbolo di Milano sommersi dall’acqua – abbiano creato un dibattito tra quanti sostengono una visione apocalittica del futuro e quanti invece sono convinti che rimboccandoci le maniche qualcosa possa e debba ancora essere fatto. Bertagni, e non è l’unico ovviamente, sostiene che la discriminante sia il tempo: dobbiamo agire subito, senza aspettare che la crisi attuale – così definita recentemente anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – sfoci in un’emergenza.

