La Germania approva la chiusura delle centrali a carbone già dal 2020

Bund e Laender danno il via libera al piano di decarbonizzazione, gli impianti più vecchi saranno spenti a partire da quest’anno. Previsti 4,3 miliardi di euro per i gestiti colpiti

Prenderà il via subito il piano di decarbonificazione della Germania, approvato da Bund e Laender: un primo blocco di centrali energetiche a carbone – le più vecchie – sarà chiuso già a partire dal 2020, secondo quanto annunciato dalla ministra dell’Ambiente Svenja Schulze. Il ministro delle finanze, Olaf Scholz, ha annunciato inoltre un piano miliardario di risarcimento per i gestori colpiti: per quelli dell’ovest sono previsti 2,6 miliardi di euro, per quelli delle centrali dell’est, 1,7 miliardi.